Simposio sobre psicogeriatría fortalece atención integral del adulto mayor en RD

Jhonatan Abreu, Dalia Aguiló, Daisy Acosta, Rose Nina e Iván Viera García, durante el primer simposio de Psicogeriatría. ( CEDIDA )

La psicogeriatría continúa consolidando su espacio dentro de la atención integral de las personas mayores en República Dominicana. Este avance quedó evidenciado durante la realización del XII Congreso de la Sociedad Dominicana de Geriatría, un encuentro científico que reunió a destacados profesionales vinculados al envejecimiento, la salud mental y las neurociencias.

Dentro del programa académico se desarrolló un módulo dedicado a la psicogeriatría, constituyendo éste el primer simposio del área realizado dentro de la Sociedad Dominicana de Geriatría. Este hecho marca un precedente en la integración de la salud mental al abordaje geriátrico en el país.

Este espacio fue coordinado por el doctor Iván Viera García, psiquiatra, psicogeriatra y presidente del Capítulo de Psicogeriatría, con el objetivo de promover una mirada interdisciplinaria sobre los desafíos emocionales, cognitivos y conductuales que acompañan el envejecimiento.

El módulo contó con la participación de la doctora Daisy Acosta, reconocida por su trayectoria nacional e internacional en el campo de las demencias y la salud mental del adulto mayor, así como con la intervención de la doctora Rose Nina, pionera en el desarrollo y la aplicación de la neuromodulación cerebral en República Dominicana.

Integración y formación

La jornada contó también con la participación del doctor Jhonatan Abreu, presidente de la Sociedad Dominicana de Geriatría, cuya presencia reafirmó la importancia de continuar integrando la salud mental y la psicogeriatría dentro del abordaje global de las personas mayores.

La conducción y moderación académica estuvo a cargo de la neuropsicóloga Dalia Aguiló, quien acompañó las diferentes intervenciones y el intercambio científico entre expositores y asistentes.

Durante su participación, Viera García resaltó la necesidad de continuar creando espacios de formación, sensibilización e integración entre las distintas disciplinas, especialmente, ante el progresivo envejecimiento de la población dominicana y los nuevos retos que esto representa para los sistemas de salud.

Las exposiciones abordaron aspectos relacionados con la cognición, el delirium, la salud emocional, la neuroplasticidad y las alternativas terapéuticas actuales, resaltando que el cuidado del adulto mayor debe contemplar, no solamente su condición física, sino también su salud mental, autonomía, funcionalidad y calidad de vida.

La incorporación de este primer simposio de Psicogeriatría dentro del XII Congreso de la Sociedad Dominicana de Geriatría, constituye un paso importante hacia la consolidación de esta disciplina en el país y hacia una visión cada vez más integral y preventiva del envejecimiento.

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