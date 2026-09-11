Transforman cuadernos usados en nuevas oportunidades para la educación

Kaury Paulino, Jordany Cuello, Karla Faxas, Carlos Iglesias, Daylina González y Julio Martínez, durante la entrega. ( CORTESÍA DE BELLÓN )

Como parte de sus iniciativas de responsabilidad social empresarial (RSE), Bellón desarrolló recientemente la iniciativa "Cuadernos por un Mañana", en alianza con Cuadernos X Un Mañana (CXUM), con el objetivo de promover la reutilización de materiales escolares, fomentar la sostenibilidad y contribuir al apoyo de la educación en comunidades cercanas a sus operaciones.

Clientes y colaboradores de la empresa, participaron en una jornada de recolección de cuadernos usados, depositándolos en 10 urnas habilitadas en ocho sucursales ubicadas en Santiago, San Francisco de Macorís, Mao, La Romana, Punta Cana y Baní.

La jornada permitió recolectar aproximadamente 1,800 cuadernos, cuyos materiales fueron posteriormente clasificados para identificar las hojas que podían ser reutilizadas y separar aquellos destinados a procesos de reciclaje.

La iniciativa de recolección se involucraron 25 jóvenes del programa Líderes en Construcción y entregaron 300 nuevos cuadernos a 55 niños de la comunidad Los Meléndez.

La actividad les permitió involucrarse directamente en una experiencia relacionada con la sostenibilidad, el voluntariado y el servicio a la comunidad. Los jóvenes estuvieron acompañados por Karla Faxas, fundadora de Cuadernos X Un Mañana, y Kaury Paulino, Coordinadora de Mercadeo y Comunicaciones de Bellón, junto al equipo de la empresa.

La mecánica de la jornada

Las hojas que se encontraban en condiciones de ser reutilizadas fueron recuperadas para la elaboración de nuevos cuadernos, mientras que los demás materiales fueron destinados a procesos de reciclaje. Como resultado, se obtuvieron los nuevos cuadernos.

Los beneficiarios, con edades aproximadas entre los 4 y 17 años y pertenecientes a diferentes niveles escolares, recibieron los materiales como apoyo para su proceso educativo.

En el encuentro participaron representantes de Bellón, entre ellos Carlos Iglesias, director general de Bellón, representantes de Mercadeo y Comunicaciones, Gestión Humana y Servicios y Beneficios, además de Karla Faxas, fundadora de Cuadernos X Un Mañana.

La comunidad estuvo representada por Julio Martínez, contacto habitual de Bellón en Los Meléndez, junto a padres de los niños beneficiarios y otros miembros de la comunidad.

Durante el encuentro, Martínez agradeció el acompañamiento que Bellón ha mantenido con la comunidad durante más de tres años y destacó la importancia de continuar impulsando iniciativas en beneficio de sus familias.

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