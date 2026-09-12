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Adovohs reconoce el servicio de los voluntarias de salud en hospitales, instituciones y fundaciones

Esta institución reconoció a damas que han dedicado su vida a la entrega y el compromiso a los pacientes en el área de la salud.

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    Adovohs reconoce el servicio de los voluntarias de salud en hospitales, instituciones y fundaciones
    Angélica Benítez de Ginebra, junto a las damas reconocidas: Mónika Despradel, María J. Morros de Batlle, María De Jesús Pérez - Bernal de Mansfield, María Teresa González de Pérez, Gloria Mejía de Selman, Laura Díaz, Ingrid Paiewonsky de Feris y Roxana Dargan Azar. (FOTO CEDIDA POR ADOVOHS)

    Los ejecutivos de Adovohs, (La Asociación Dominicana de Voluntariados Hospitalarios y de Salud) seleccionaron el Salón Churchill, del Hotel Intercontinental Real, para reconocer en un cóctel a damas que han dedicado su vida a la entrega y el compromiso a los pacientes en el área de la salud.   

    El cóctel para honrar a las damas voluntarias contó con la presencia de la Sra. Raquel Arbaje de Abinader, Primera Dama de la República Dominicana, la Sra. Nancy Handal y los miembros del Comité Gestor de Voluntariados de la República Dominicana, presidido por el Sr. José Miguel Bonetti Dubrei, quien entregó junto a las señoras Nelly Carias y  Angélica Benítez de Ginebra un botón que reconoce la labor de los voluntarios de salud por primera vez en RD.

    Las damas honradas fueron: Gloria Mejía de Selman, Ingrid Paiewonsky de Feris, Mónika Despradel, María de Jesús Pérez Bernal, Laura Díaz, Julia Guerra de Oller, Mary Morros de Batlle , Reyna Thilman, Roxana Dargan Azar, María Teresa González de Pérez y Sofía Rojas Goico

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    Angélica Benítez de Ginebra, Presidenta Adovohs juntos a las demás damas reconocidas Reyna Milagros Thilman Acosta, Sofía Rojas Goico y Julia María Guerra de Oller.
    Angélica Benítez de Ginebra, Presidenta Adovohs juntos a las demás damas reconocidas Reyna Milagros Thilman Acosta, Sofía Rojas Goico y Julia María Guerra de Oller. (FOTO CEDIDA PORADOVOHS)
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    Marua Kury de Bonetti, Elsa Lama y Matilde de Cáceres.
    Marua Kury de Bonetti, Elsa Lama y Matilde de Cáceres. (FOTO CEDIDA POR ADOVOHS)
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    Braulio Brache y Elizabeth Ricart de Brache.
    Braulio Brache y Elizabeth Ricart de Brache. (FOTO CEDIDA POR ADOVOHS)
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    Velkys Zouain de Castaños y Maritza Zeller de Bonetti.
    Velkys Zouain de Castaños y Maritza Zeller de Bonetti. (FOTO CEDIDA POR ADOVOHS)

      A esta actividad asistieron familiares, amigos y colaboradores de las instituciones representadas por cada una de las damas como:

      • El Incart.
      • Nido para Ángeles.
      • Fundación Dr. Juan Ml. Taveras.
      • Voluntariado Hospital de las FF.AA.
      • Instituto Oncológico Heriberto Pieter.
      • Instituto Ayuda al Sordo Sta. Rosa.
      • Liga contra el Cáncer.
      • Patronato Pro-Maternidad Nta. Sra. De la Altagracia.
      • Pastoral de la Salud. 

      17 años de labor

      Durante la actividad, los Miembros del Comité de Adovohs sorprendieron a la Sra. Angélica Benítez de Ginebra, reconociendo su labor de 17 años frente a esta asociación. 

      En sus palabras de agradecimiento por la asistencia al cóctel, la Sra. Angélica de Ginebra, Presidenta de Adovohs, resaltó "que honrar es reconocer y agradecer la vida de quienes con su servicio dejan una huella imborrable de solidaridad y compromiso hacia quienes más lo necesitan".

      Además, destacó que "dedican su tiempo, esfuerzo y sensibilidad, transformando el voluntariado en una forma de vida." 

      También dio a conocer que este actividad apoya la "Campaña de Sabanas 2026" de Adovohs, labor que continúa desde sus inicios hace 53 años, aportando recursos, insumos y equipos médicos a los hospitales, hogares de ancianos y albergues de nuestro país. 

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