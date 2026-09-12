Adovohs reconoce el servicio de los voluntarias de salud en hospitales, instituciones y fundaciones

Angélica Benítez de Ginebra, junto a las damas reconocidas: Mónika Despradel, María J. Morros de Batlle, María De Jesús Pérez - Bernal de Mansfield, María Teresa González de Pérez, Gloria Mejía de Selman, Laura Díaz, Ingrid Paiewonsky de Feris y Roxana Dargan Azar. ( FOTO CEDIDA POR ADOVOHS )

Los ejecutivos de Adovohs, (La Asociación Dominicana de Voluntariados Hospitalarios y de Salud) seleccionaron el Salón Churchill, del Hotel Intercontinental Real, para reconocer en un cóctel a damas que han dedicado su vida a la entrega y el compromiso a los pacientes en el área de la salud.

El cóctel para honrar a las damas voluntarias contó con la presencia de la Sra. Raquel Arbaje de Abinader, Primera Dama de la República Dominicana, la Sra. Nancy Handal y los miembros del Comité Gestor de Voluntariados de la República Dominicana, presidido por el Sr. José Miguel Bonetti Dubrei, quien entregó junto a las señoras Nelly Carias y Angélica Benítez de Ginebra un botón que reconoce la labor de los voluntarios de salud por primera vez en RD.

Las damas honradas fueron: Gloria Mejía de Selman, Ingrid Paiewonsky de Feris, Mónika Despradel, María de Jesús Pérez Bernal, Laura Díaz, Julia Guerra de Oller, Mary Morros de Batlle , Reyna Thilman, Roxana Dargan Azar, María Teresa González de Pérez y Sofía Rojas Goico.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/12/foto1a1-9a5621d5.jpg Angélica Benítez de Ginebra, Presidenta Adovohs juntos a las demás damas reconocidas Reyna Milagros Thilman Acosta, Sofía Rojas Goico y Julia María Guerra de Oller. (FOTO CEDIDA PORADOVOHS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/12/foto-3-marua-kury-de-bonetti--elsa-lama-y-matilde-de-caceres-c69180b0.jpg Marua Kury de Bonetti, Elsa Lama y Matilde de Cáceres. (FOTO CEDIDA POR ADOVOHS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/12/foto-5-braulio-brache-y-elizabeth-ricart-de-brache-b0690ab5.jpg Braulio Brache y Elizabeth Ricart de Brache. (FOTO CEDIDA POR ADOVOHS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/12/foto-7-velkys--zouain-de-castanos-y-maritza-zeller-de-bonetti-6635e5a9.jpg Velkys Zouain de Castaños y Maritza Zeller de Bonetti. (FOTO CEDIDA POR ADOVOHS) ‹ >

A esta actividad asistieron familiares, amigos y colaboradores de las instituciones representadas por cada una de las damas como:

El Incart .

. Nido para Ángeles .

. Fundación Dr. Juan Ml. Taveras.

Voluntariado Hospital de las FF.AA.

Hospital de las FF.AA. Instituto Oncológico Heriberto Pieter.

Instituto Ayuda al Sordo Sta. Rosa.

Liga contra el Cáncer .

. Patronato Pro-Maternidad Nta. Sra. De la Altagracia.

Pastoral de la Salud.

17 años de labor

Durante la actividad, los Miembros del Comité de Adovohs sorprendieron a la Sra. Angélica Benítez de Ginebra, reconociendo su labor de 17 años frente a esta asociación.

En sus palabras de agradecimiento por la asistencia al cóctel, la Sra. Angélica de Ginebra, Presidenta de Adovohs, resaltó "que honrar es reconocer y agradecer la vida de quienes con su servicio dejan una huella imborrable de solidaridad y compromiso hacia quienes más lo necesitan".

Además, destacó que "dedican su tiempo, esfuerzo y sensibilidad, transformando el voluntariado en una forma de vida."

También dio a conocer que este actividad apoya la "Campaña de Sabanas 2026" de Adovohs, labor que continúa desde sus inicios hace 53 años, aportando recursos, insumos y equipos médicos a los hospitales, hogares de ancianos y albergues de nuestro país.