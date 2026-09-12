Adovohs reconoce el servicio de los voluntarias de salud en hospitales, instituciones y fundaciones
Esta institución reconoció a damas que han dedicado su vida a la entrega y el compromiso a los pacientes en el área de la salud.
Los ejecutivos de Adovohs, (La Asociación Dominicana de Voluntariados Hospitalarios y de Salud) seleccionaron el Salón Churchill, del Hotel Intercontinental Real, para reconocer en un cóctel a damas que han dedicado su vida a la entrega y el compromiso a los pacientes en el área de la salud.
El cóctel para honrar a las damas voluntarias contó con la presencia de la Sra. Raquel Arbaje de Abinader, Primera Dama de la República Dominicana, la Sra. Nancy Handal y los miembros del Comité Gestor de Voluntariados de la República Dominicana, presidido por el Sr. José Miguel Bonetti Dubrei, quien entregó junto a las señoras Nelly Carias y Angélica Benítez de Ginebra un botón que reconoce la labor de los voluntarios de salud por primera vez en RD.
Las damas honradas fueron: Gloria Mejía de Selman, Ingrid Paiewonsky de Feris, Mónika Despradel, María de Jesús Pérez Bernal, Laura Díaz, Julia Guerra de Oller, Mary Morros de Batlle , Reyna Thilman, Roxana Dargan Azar, María Teresa González de Pérez y Sofía Rojas Goico.
A esta actividad asistieron familiares, amigos y colaboradores de las instituciones representadas por cada una de las damas como:
- El Incart.
- Nido para Ángeles.
- Fundación Dr. Juan Ml. Taveras.
- Voluntariado Hospital de las FF.AA.
- Instituto Oncológico Heriberto Pieter.
- Instituto Ayuda al Sordo Sta. Rosa.
- Liga contra el Cáncer.
- Patronato Pro-Maternidad Nta. Sra. De la Altagracia.
- Pastoral de la Salud.
17 años de labor
Durante la actividad, los Miembros del Comité de Adovohs sorprendieron a la Sra. Angélica Benítez de Ginebra, reconociendo su labor de 17 años frente a esta asociación.
En sus palabras de agradecimiento por la asistencia al cóctel, la Sra. Angélica de Ginebra, Presidenta de Adovohs, resaltó "que honrar es reconocer y agradecer la vida de quienes con su servicio dejan una huella imborrable de solidaridad y compromiso hacia quienes más lo necesitan".
Además, destacó que "dedican su tiempo, esfuerzo y sensibilidad, transformando el voluntariado en una forma de vida."
También dio a conocer que este actividad apoya la "Campaña de Sabanas 2026" de Adovohs, labor que continúa desde sus inicios hace 53 años, aportando recursos, insumos y equipos médicos a los hospitales, hogares de ancianos y albergues de nuestro país.