Spirits Sessions celebra The Wine Event y The Wedding Party en República Dominicana

Victoria Mesa, Laura Viñas y Carla Marchese. ( FOTO CEDIDA POR SPIRITS SESSIONS )

Spirits Sessions celebró en República Dominicana sus tradicionales encuentros, la segunda edición de The Wine Event, y The Wedding Party, una celebración previa al matrimonio desarrollada bajo el concepto "One Last Time", bajo un escenario que reunió a más de 400 invitados, quienes disfrutaron de música, entretenimiento y vinos.

The Wine Event fue un encuentro dedicado al vino, con la participación de distribuidores del país que presentaron una selección de etiquetas y ediciones especiales. The Wedding Party, bajo el concepto "One Last Time", fue concebido como una celebración previa al matrimonio, con música, bebidas, baile y entretenimiento.

Participaron representantes de La Bodega, Winemelier, Cava Alta, El Catador, Casa Galán, Punto y Corcho, Elías Distribución, Sembra y United Brands, quienes compartieron con los asistentes una selección de vinos y ediciones especiales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/12/rosa-espaillat-y-miguel-toiracjpg-489ec114.jpg Rosa Espaillat y Miguel Toirac. https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/12/graciela-de-ramon-y-leonardo-del-montejpg-0c29b4cd.jpg Graciela De Ramón y Leonardo Del Monte. (FOTO CEDIDA POR SPIRITS SESSIONS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/12/carlos-guillermo-ricart-y-claudia-santelisesjpg-8f77edc7.jpg Carlos Guillermo Ricart y Claudia Santelises. (FOTO CEDIDA POR SPIRITS SESSIONS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/12/catherine-chabebe-y-fidias-brachejpg-15b31b97.jpg Catherine Chabebe y Fidias Brache. (FOTO CEDIDA POR SPIRITS SESSIONS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/12/gabriel-abreu-eduardo-pimentel-y-leonardo-del-montejpg-00824f56.jpg Gabriel Abreu, Eduardo Pimentel y Leonardo Del Monte. (FOTO CEDIDA POR SPIRITS SESSIONS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/12/jimmy-frias-y-leonor-florentinojpg-988b4ff8.jpg Jimmy Frías y Leonor Florentino. (FOTO CEDIDA POR SPIRITS SESSIONS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/12/lizbeth-senra-y-victor-rodriguezjpg-07058959.jpg Lizbeth Senra y Victor Rodríguez. (FOTO CEDIDA POR SPIRITS SESSIONS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/12/pamela-gonzalez-y-enmanuel-joverjpg-dd3e9263.jpg Pamela González y Enmanuel Jover. (FOTO CEDIDA POR SPIRITS SESSIONS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/12/patricia-lora-y-luis-alvarezjpg-24eab83e.jpg Patricia Lora y Luis Alvarez. (FOTO CEDIDA POR SPIRITS SESSIONS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/12/peter-garrido-y-karina-gonzalezjpg-960e2407.jpg Peter Garrido y Karina González. (FOTO CEDIDA POR SPIRITS SESSIONS) ‹ >

"La curada selección de vinos con ediciones especiales deleitó a nuestros invitados durante toda la noche, consolidándose como un hito en el calendario de eventos de esta naturaleza. La acogida del público nos motiva a seguir innovando y ofreciendo experiencias que satisfagan a los paladares más exigentes", afirmó Leonardo Del Monte, de Spirits Sessions.

Spirits Sessions presentó The Wedding Party bajo el concepto "One Last Time", como una celebración previa al matrimonio. La propuesta invitó a los asistentes a dejar de lado, por una noche, los compromisos propios de la planificación de una boda para disfrutar de la música, las bebidas, el baile y el entretenimiento.

La jornada contó con Yas Cepeda como DJ invitado, encargado de la música de la noche.

El encuentro forma parte de los nuevos formatos incorporados por Spirits Sessions alrededor de distintas ocasiones y estilos de vida.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/12/virginia-pimentel-pamela-gonzalez-adriana-pocaterra-karina-gonzalez-y-rosa-espaillatjpg-ba31e9ec.jpg Virginia Pimentel, Pamela González, Adriana Pocaterra, Karina González y Rosa Espaillat. (FOTO CEDIDA POR SPIRITS SESSIONS)

Trayectoria y declaraciones

Spirits Sessions inició su trayectoria en 2019 con Grand Rum Sessions y, desde entonces, ha incorporado propuestas de tequila, whisky, cigarros, coctelería y vino, así como formatos vinculados con la música y el entretenimiento.

"Nuestro propósito siempre ha sido crear experiencias que trasciendan el producto. Spirits Sessions nació con el compromiso de ofrecer encuentros únicos y memorables, y estos eventos demuestran cómo podemos llevar ese concepto a nuevos escenarios", expresó Miguel Toirac, cofundador de Spirits Sessions.

Toirac agregó: "Desde los Grand Rum Sessions hasta nuestras propuestas de tequila, whisky, cigarros, coctelería y vino, hemos ido ampliando nuestra oferta. Hoy incorporamos nuevos formatos que nos permiten celebrar también la música, el entretenimiento y los grandes momentos de la vida".

Sobre Spirits Sessions

Fundada en 2019 por Leonardo Del Monte y Miguel Toirac, Spirits Sessions se ha posicionado como una plataforma de eventos exclusivos y experiencias de alta gama en República Dominicana.

Su propuesta incluye los reconocidos Grand Rum Sessions, así como The Tequila Event, The Cigar Pairing, The Whisky Event, The Cocktail Event y The Wine Event, entre otros conceptos.

A través de cada encuentro, Spirits Sessions apuesta por combinar productos de alta calidad, entretenimiento, gastronomía y experiencias cuidadosamente diseñadas para un público que busca propuestas diferentes y memorables.