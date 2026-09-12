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Surgical Solutions International
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Alianza estratégica impulsa nuevas soluciones para el sector salud

Surgical Solutions International y Cardinal Health amplían en República Dominicana la oferta de productos especializados para la atención médica y quirúrgica

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    Alianza estratégica impulsa nuevas soluciones para el sector salud
    Surgical Solutions International y Cardinal Health presentaron una nueva línea de productos médicos como parte de una alianza estratégica orientada a fortalecer la disponibilidad de soluciones especializadas para el sector salud. (FOTO CEDIDA POR SURGICAL SOLUTIONS INTERNATIONAL Y CARDINAL HEALTH)

    Surgical Solutions International y Cardinal Health presentaron una nueva línea de productos médicos en República Dominicana, como parte de una alianza estratégica orientada a fortalecer la disponibilidad de soluciones especializadas para el sector salud.

    El anuncio se realizó durante el evento Soluciones de Salud 2026, que reunió a clientes, aliados estratégicos y representantes de medios de comunicación para conocer las novedades que ambas empresas introducirán en el mercado dominicano.

    La oferta incluye soluciones de compresión y nutrición, drenaje y manejo de heridas, así como guantes, batas, mascarillas, electrodos, algodón y otros insumos esenciales para la atención médica y quirúrgica.

    Esta colaboración combina la experiencia de Surgical Solutions International en servicios quirúrgicos y distribución de productos médicos con el portafolio y alcance internacional de Cardinal Health. El objetivo es contribuir a elevar los estándares de calidad y seguridad en el cuidado de los pacientes, además de respaldar la labor de los profesionales de la salud.

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    Adrian Figueroa y Orban Mendoza.
    Adrian Figueroa y Orban Mendoza. (FOTO CEDIDA PORSURGICAL SOLUTIONS INTERNATIONAL Y CARDINAL HEALTH )
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    Dulce Margarita Soto y Sandra Soto.
    Dulce Margarita Soto y Sandra Soto. (FOTO CEDIDA POR SURGICAL SOLUTIONS INTERNATIONAL Y CARDINAL HEALTH)
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    Jeremy Fernández y Tracy López.
    Jeremy Fernández y Tracy López. (FOTO CEDIDA POR SURGICAL SOLUTIONS INTERNATIONAL Y CARDINAL HEALTH)

      "Esta alianza representa un paso importante en nuestro compromiso con la innovación y la excelencia en el sector salud. Junto a Cardinal Health, fortalecemos nuestra capacidad de ofrecer productos que contribuyan al bienestar de los pacientes y apoyen el trabajo de los profesionales médicos", destacó José Álvarez, CEO de Surgical Solutions International.

      Durante la actividad, los asistentes pudieron conocer de primera mano las características y aplicaciones de los productos presentados, así como su aporte a una atención más segura y eficiente.

      Sobre Surgical Solutions International

      Surgical Solutions International es una empresa especializada en servicios quirúrgicos y en la distribución de productos médicos. Su gestión se enfoca en ofrecer soluciones innovadoras y de calidad que contribuyan a optimizar la atención de los pacientes y respalden la labor de los profesionales de la salud.

      La empresa mantiene su compromiso con la seguridad, la excelencia y el fortalecimiento del sector salud en República Dominicana. La cuenta de Instagram de esta entidad es @surgicalsolutionsrd.

      Sobre Cardinal Health

      Cardinal Health es una compañía global de productos y servicios para el sector salud. Su oferta incluye productos médicos, servicios de distribución y soluciones para la gestión de la cadena de suministro dirigidos a hospitales, sistemas de salud, centros de cirugía ambulatoria y otros proveedores.

      Su labor se orienta a mejorar la eficiencia de los servicios y respaldar una atención segura y de calidad para los pacientes.

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