Alianza estratégica impulsa nuevas soluciones para el sector salud

Surgical Solutions International y Cardinal Health presentaron una nueva línea de productos médicos como parte de una alianza estratégica orientada a fortalecer la disponibilidad de soluciones especializadas para el sector salud. ( FOTO CEDIDA POR SURGICAL SOLUTIONS INTERNATIONAL Y CARDINAL HEALTH )

Surgical Solutions International y Cardinal Health presentaron una nueva línea de productos médicos en República Dominicana, como parte de una alianza estratégica orientada a fortalecer la disponibilidad de soluciones especializadas para el sector salud.

El anuncio se realizó durante el evento Soluciones de Salud 2026, que reunió a clientes, aliados estratégicos y representantes de medios de comunicación para conocer las novedades que ambas empresas introducirán en el mercado dominicano.

La oferta incluye soluciones de compresión y nutrición, drenaje y manejo de heridas, así como guantes, batas, mascarillas, electrodos, algodón y otros insumos esenciales para la atención médica y quirúrgica.

Esta colaboración combina la experiencia de Surgical Solutions International en servicios quirúrgicos y distribución de productos médicos con el portafolio y alcance internacional de Cardinal Health. El objetivo es contribuir a elevar los estándares de calidad y seguridad en el cuidado de los pacientes, además de respaldar la labor de los profesionales de la salud.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/12/adrian-figueroa-y-orban-mendoza-1-63e541c8.jpg Adrian Figueroa y Orban Mendoza. (FOTO CEDIDA PORSURGICAL SOLUTIONS INTERNATIONAL Y CARDINAL HEALTH ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/12/dulce-margarita-soto-y-sandra-soto-d81e6eb8.jpg Dulce Margarita Soto y Sandra Soto. (FOTO CEDIDA POR SURGICAL SOLUTIONS INTERNATIONAL Y CARDINAL HEALTH) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/12/jeremy-fernandez-y-tracy-lopez-8b481383.jpg Jeremy Fernández y Tracy López. (FOTO CEDIDA POR SURGICAL SOLUTIONS INTERNATIONAL Y CARDINAL HEALTH) ‹ >

"Esta alianza representa un paso importante en nuestro compromiso con la innovación y la excelencia en el sector salud. Junto a Cardinal Health, fortalecemos nuestra capacidad de ofrecer productos que contribuyan al bienestar de los pacientes y apoyen el trabajo de los profesionales médicos", destacó José Álvarez, CEO de Surgical Solutions International.

Durante la actividad, los asistentes pudieron conocer de primera mano las características y aplicaciones de los productos presentados, así como su aporte a una atención más segura y eficiente.

Sobre Surgical Solutions International

Surgical Solutions International es una empresa especializada en servicios quirúrgicos y en la distribución de productos médicos. Su gestión se enfoca en ofrecer soluciones innovadoras y de calidad que contribuyan a optimizar la atención de los pacientes y respalden la labor de los profesionales de la salud.

La empresa mantiene su compromiso con la seguridad, la excelencia y el fortalecimiento del sector salud en República Dominicana. La cuenta de Instagram de esta entidad es @surgicalsolutionsrd.

Sobre Cardinal Health

Cardinal Health es una compañía global de productos y servicios para el sector salud. Su oferta incluye productos médicos, servicios de distribución y soluciones para la gestión de la cadena de suministro dirigidos a hospitales, sistemas de salud, centros de cirugía ambulatoria y otros proveedores.

Su labor se orienta a mejorar la eficiencia de los servicios y respaldar una atención segura y de calidad para los pacientes.