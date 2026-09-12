Voluntariado Popular realiza jornada de acompañamiento en Hogar de Ancianos San Francisco de Asís

Marcos González, Noris Rojas, Ángel Arias, Carolina Grimaldi, María Badía, Dinorah Grullón Hernández y Leonel Ng. ( FOTO CEDIDA POR VOLUNTARIADO POPULAR )

Empleados voluntarios del Banco Popular Dominicano y AFP Popular realizaron una jornada de acompañamiento en el Hogar de Ancianos San Francisco de Asís, donde compartieron con los residentes mediante actividades recreativas, artísticas y de lectura orientadas a promover su bienestar e integración.

Esta iniciativa del Voluntariado Popular ofreció a los adultos mayores una mañana de recreación e intercambio, mediante espacios diseñados para fomentar su participación y propiciar la convivencia.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo de la señora Dinorah Grullón Hernández, gerente de la División de Proyectos del Banco Popular Dominicano, quien destacó la importancia de acercarse a las comunidades mediante acciones de voluntariado como esta.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/12/and06280-39d5196a.jpg La señora Dinorah Grullón Hernández, gerente de la División de Proyectos del Banco Popular Dominicano, dirige las palabras de apertura de la actividad. (FOTO CEDIDA POR VOLUNTARIADO POPULAR) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/12/and06679-cfe4c4fb.jpg Durante esta jornadaadultos mayores participaron en actividades recreativas, artísticas y de lectura. (FOTO CEDIDA POR VOLUNTARIADO POPULAR) ‹ >

"Creemos que contribuir al bienestar de las personas también significa estar presentes y acercarnos a las comunidades de las que formamos parte. Esa vocación de servicio cobra vida a través del Voluntariado Popular y de la participación de nuestros colaboradores, quienes aportan su tiempo, entusiasmo y capacidades para generar un impacto positivo en la vida de los demás", expresó.

En la actividad estuvieron presentes:

María Badía , vicepresidenta del Área de Gestión de Talento y Cultura del Banco Popular .

, vicepresidenta del Área de Gestión de Talento y Cultura del . Leonel Ng , gerente de División de Sostenibilidad y Banca Responsable del Banco Popular .

, de División de Sostenibilidad y Banca Responsable del . Carolina Grimaldi , gerente de División de Bienestar Organizacional del Banco Popular .

, de División de Bienestar Organizacional del . Noris Rojas, gerente de Relaciones Institucionales de AFP Popular.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/12/and06825-42b26358.jpg La iniciativa del Voluntariado Popular ofreció a los adultos mayores una mañana de recreación e intercambio. (FOTO CEDIDA POR VOLUNTARIADO POPULAR) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/12/and06939-ffa4c519.jpg Los adultos mayores disfrutaron de una mañana de recreación e intercambio. (FOTO CEDIDA POR VOLUNTARIADO POPULAR) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/12/and06674-52d7fd9e.jpg Los residentes realizaron actividades recreativas, artísticas y de lectura orientadas a promover su bienestar e integración. (FOTO CEDIDA POR VOLUNTARIADO POPULAR) ‹ >

Acompañamiento y solidaridad con los adultos mayores

La jornada incluyó una presentación del coro institucional, el Coro Popular, conformado por colaboradores de la organización, y una actividad artística y recreativa adaptada a las necesidades de los residentes.

Consistió en un taller de pintura sobre canvas, con una técnica de estampado diseñada para facilitar la participación de personas con distintos niveles de movilidad y destreza manual.

Asimismo, integrantes del círculo de lectura del Popular "Letras Azules" compartieron cuentos, historias y lecturas seleccionadas con los adultos mayores, generando espacios de conversación e interacción en grupos reducidos. La jornada benefició de manera directa a unos 60 residentes del Hogar de Ancianos San Francisco de Asís.

Sobre el Voluntariado Popular

La jornada forma parte de las iniciativas del Voluntariado Popular, programa que promueve la participación de colaboradores del Banco Popular y el resto de las empresas del Grupo Popular en actividades sociales, comunitarias y ambientales.

A través de este programa, los voluntarios aportan tiempo y conocimientos en apoyo de proyectos, que buscan contribuir al desarrollo del país.

El Voluntariado Popular está integrado por más de 2,000 colaboradores activos. Trabaja como motor de impacto humano positivo y visión de liderazgo en cuatro áreas clave: desarrollo comunitario, educación para la sostenibilidad, gestión social y de salud, y reforestación.

Su objetivo es ofrecer a los colaboradores espacios idóneos para conjugar sus intereses y aportar tiempo laboral en favor de una sociedad más próspera y un mundo mejor.

En diciembre de 2025, el Voluntariado Popular recibió un reconocimiento por parte del portal informativo Conexión RSE, que resaltó el compromiso de la organización financiera y de su gente por ofrecer su tiempo y talento en favor de la comunidad, a través de proyectos con impacto social y ambiental.