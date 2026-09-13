El Poder de la Imagen Experience reúne a mujeres en una jornada de transformación y liderazgo

Marisol Almonte presentó "El Poder de la Imagen Experience" en el Event Center de Acrópolis Center, en Santo Domingo. ( CEDIDA )

La asesora de imagen, mentora y conferencista Marisol Almonte celebró este sábado 12 de septiembre la tercera edición de El Poder de la Imagen Experience 2026, un encuentro dedicado a fortalecer la presencia, el amor propio, la comunicación y el liderazgo de la mujer.

Bajo el lema “Esto no es moda, es transformación”, el evento se realizó en el Event Center de Acrópolis Center, en Santo Domingo, y reunió a mujeres en una experiencia diseñada para ir más allá de la apariencia y conectar la imagen personal con la historia, la seguridad, el propósito y la manera en que cada mujer decide presentarse ante el mundo.

Uno de los momentos centrales estuvo dedicado a las historias de mujeres y a la importancia de reconocer los procesos personales que existen detrás de la imagen que mostramos. Las participantes compartieron reflexiones sobre autoestima, decisiones, sueños, crecimiento personal y la capacidad de volver a elegirse en diferentes etapas de la vida.

El programa contó con la participación de profesionales e invitadas de distintas áreas. Widelina Castillo abordó el estilo y la colorimetría como herramientas de autoconocimiento y expresión personal, además de asumir la moderación del panel de mujeres.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/13/el-poder-de-la-imagen-921f3881.jpg (CEDIDA)

También participaron Daniela Fuentes, con una intervención enfocada en estética y cuidado de la piel; Astrid, con la conferencia “Volver a mí: la niña detrás de la imagen”; Doris, con “La mujer que decidió elegirse”; y Chelmy junto a Pamela, quienes protagonizaron un emotivo espacio sobre los sueños, la inspiración y la importancia de apoyar el potencial de una niña desde sus primeros años.

Una caja, una historia y un mensaje de transformación

Uno de los elementos simbólicos de esta edición fueron las cajas utilizadas por Marisol Almonte para representar los procesos de la vida: aquellos que llegan con una apariencia que no necesariamente elegimos y aquellos que, después del crecimiento y el aprendizaje, pueden convertirse en recompensa.

Este concepto también dio sentido a las Cajas de Gratitud, entregadas durante la experiencia como reconocimiento a personas que han formado parte del camino y crecimiento del proyecto.

Almonte cerró la jornada con su conferencia “Demasiado Fashionista”, una intervención inspirada en su propia historia profesional y en una frase que, en otro momento de su vida, pudo parecer una crítica, pero que con los años adquirió un significado completamente diferente.

Para Almonte, la imagen no se limita a la ropa ni a seguir tendencias. Es una herramienta de comunicación que puede acompañar a una mujer en su desarrollo personal y profesional cuando existe coherencia entre lo que es, lo que quiere comunicar y la manera en que decide mostrarse.

La tercera edición de El Poder de la Imagen Experience contó además con el respaldo de marcas y aliados que se sumaron a la experiencia a través de activaciones, productos, servicios y colaboraciones.

Sobre Marisol Almonte

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/13/whatsapp-image-2026-09-13-at-95314-am-e926a2b0.jpeg La asesora de imagen Marisol Almonte. (CEDIDA)

Marisol Almonte es asesora de imagen, mentora y conferencista, con una trayectoria profesional vinculada a la imagen, la comunicación y el desarrollo de mujeres. A través de sus plataformas digitales, conferencias, mentorías y experiencias presenciales promueve una visión de la imagen como herramienta de presencia, seguridad, comunicación y crecimiento personal y profesional.