Sodocipre elige a Asmin Aquino como presidente para el período 2026-2028

El cirujano plástico Asmín Aquino Rodríguez encabezará la Junta Directiva de Sodocipre. ( CEDIDA POR SODOCIPRE )

La Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética (Sodocipre) celebró el sábado 12 de septiembre su Asamblea Eleccionaria, en la que fue escogida la nueva Junta Directiva que conducirá la institución durante el período 2026-2028, encabezada por el cirujano plástico Asmín Aquino Rodríguez.

La jornada electoral se desarrolló en el Courtyard by Marriott Santo Domingo, conforme a las disposiciones estatutarias de la entidad y bajo la conducción de la Comisión Electoral de Sodocipre, presidida por el doctor Rubén Carrasco, e integrada además por los doctores Sergio Guzmán y Jean Paul Giudicelli Saba.

El acto fue abierto por el actual presidente de Sodocipre, Aniceto Rodríguez Delgado, quien dio la bienvenida a los miembros presentes y destacó la importancia del proceso eleccionario para garantizar la continuidad institucional y democrática de la sociedad.

Participó como abogado notario el Lic. Rússel Rodríguez, quien certificó la validez y legalidad de la asamblea y del proceso desarrollado. Asimismo, estuvo presente el Dr. José Luis Encarnación, en representación de la Comisión Ejecutiva Central del Colegio Médico Dominicano (CMD), quien dirigió unas palabras a los asistentes.

Durante el desarrollo de la asamblea se procedió a la comprobación del quorum, presentación de la propuesta electoral y motivación de la plancha, esta última a cargo del doctor Rafael Mirabal, integrante de la directiva electa. Posteriormente, se realizó el proceso de votación, conteo de los sufragios y proclamación formal de las nuevas autoridades.

Tras ser declarado electo, Asmin Aquino agradeció la confianza depositada en él y en los miembros de su equipo, y presentó a los asistentes las principales líneas y proyectos que se propone desarrollar durante los próximos dos años al frente de Sodocipre.

La nueva Junta Directiva quedó integrada por el doctor Asmin Aquino Rodríguez, presidente; Enriquillo Clime, secretario general; Rafael Estévez, secretario de Asuntos Científicos e Internacionales; Rafael Mirabal, tesorero; Juan Carlos Suero, secretario de Prensa y Comunicación, y Cynthia Disla, secretaria de Logística y Eventos.

Como vocales fueron electos los doctores Yulissa Infante, Alenni Pérez y Enmanuel Pérez.

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El Comité de Ética estará presidido por Jean Paul Giudicelli, acompañado por Juan Bautista Lora y José Luis Acosta. Mientras, el Comité de Prevención y Seguridad estará encabezado por Ramón Morales, junto a Disnalda Matos y Carlos Jiménez Miranda.

La asamblea concluyó con las palabras del presidente de la Comisión Electoral, Rubén Carrasco, quien dio por finalizado el proceso una vez cumplidas las formalidades correspondientes.

Cambio de mando

Aunque la elección de las nuevas autoridades quedó formalizada con esta asamblea, la actual Junta Directiva, presidida por el doctor Aniceto Rodríguez Delgado, continuará en funciones hasta el acto de cambio de mando y juramentación de la nueva directiva.

La transición se realizará en el marco del XXIII Congreso Dominicano de Cirugía Plástica, que tendrá lugar del 15 al 18 de octubre de 2026, en el Hotel Paradisus Palma Real, Punta Cana, uno de los principales encuentros científicos de la cirugía plástica dominicana.

Con este proceso electoral, Sodocipre inicia una nueva etapa institucional para el período 2026-2028, manteniendo el compromiso de fortalecer la educación médica continua, la seguridad de los pacientes, la ética profesional y la defensa y desarrollo de la cirugía plástica, reconstructiva y estética en la República Dominicana.

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