Presentan el concurso de fotografía "Instantes de Italia: Italia a través de la mirada dominicana"

Ángelo Viro, María Villalona, Sergio Maffettone (Embajador de Italia), Nicole Medina, Lowensky Natera y Licia Colombo. ( CORTESÍA DE LA EMBAJADA DE ITALIA DE RD )

La Embajada de Italia en la República Dominicana, encabezada por embajador Sergio Maffettone, presentó oficialmente la primera edición del concurso de fotografía "Instantes de Italia: Italia a través de la mirada dominicana", una iniciativa que busca fortalecer los vínculos culturales entre Italia y la República Dominicana a través del arte, la creatividad y la fotografía.

La conducción del evento estuvo a cargo de la locutora y creadora de contenido María Angélica Ureña, quien acompañó el desarrollo de la velada y la presentación de los detalles de esta primera edición del concurso.

Durante la actividad, se proyectó un mensaje especial de Celinés Toribio, embajadora, viceministra y directora ejecutiva del Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX), quien destacó la importancia de promover iniciativas que fortalezcan la identidad, el intercambio cultural y los lazos entre ambas naciones.

Posteriormente, el embajador Sergio Maffettone ofreció las palabras centrales del encuentro, resaltando que este concurso representa una oportunidad para estrechar aún más la relación histórica y cultural entre Italia y la República Dominicana, al tiempo que fomenta la creatividad y el talento de los fotógrafos dominicanos.

La actividad contó además con la presencia de Ángelo Viro, presidente de la Casa de Italia, y de Nicole Medina, asesora de Comunicaciones del viceministerio para las comunidades dominicanas en el Exterior, quien asistió en representación de la embajadora, viceministra y directora ejecutiva del Index, Celinés Toribio.

Premios

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/14/unnamed-22-602f5d9f.jpg Así lució el salón en el que se hizo el anunció. (CORTESÍA DE LA EMBAJADA DE ITALIA EN RD)

Uno de los atractivos principales de esta primera edición son los premios destinados a reconocer las mejores propuestas fotográficas. Entre los premios se encuentran dos vuelos aéreos a Italia, gracias a Neos Air, además de otros reconocimientos y sorpresas especiales para los participantes.

Los nombres de los ganadores serán anunciados oficialmente por la Embajada de Italia durante el mes de diciembre, como parte del cierre de esta primera edición del concurso.

Como parte de la velada, los asistentes disfrutaron de un brindis y de una presentación especial de la violinista Eva Cammaro, quien ofreció un emotivo cierre musical al lanzamiento del concurso, creando una atmósfera inspirada en la riqueza cultural y artística italiana.

La Embajada de Italia extiendió una especial invitación a todos los dominicanos, aficionados y amantes de la fotografía a participar en "Instantes de Italia: Italia a través de la mirada dominicana", una oportunidad para mirar, descubrir y comparar Italia desde una perspectiva auténticamente dominicana.

Más que un concurso, esta iniciativa busca convertirse en un encuentro entre dos culturas, donde cada fotografía pueda contar una historia y revelar esos pequeños y grandes "instantes de Italia" que conectan a ambos países.