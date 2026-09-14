MercaSID y General Mills presentan el Häagen-Dazs Belgian Chocolate

Mario Rodri´guez , Shanna Roma´n , Jose´ Miguel Bonetti Du-Breil, Jezmin Navarro y John Serrano. ( CORTESÍA DE MERCASID Y GENERAL MILLS )

MercaSID y General Mills presentaron a sus principales clientes y aliados comerciales la nueva propuesta de Häagen-Dazs Belgian Chocolate, una evolución de uno de los sabores emblemáticos de la marca, ahora elaborado con chocolate 72% cacao, para ofrecer una experiencia de sabor más intensa.

La presentación se realizó en la tienda Häagen-Dazs de Federico Geraldino, a propósito del Día Internacional del Chocolate, con el concepto "Chocolate, ahora más intenso", donde clientes, ejecutivos e invitados participaron en un encuentro concebido alrededor del chocolate, con degustaciones de la nueva propuesta, bebidas, música y diferentes experiencias gastronómicas.

El lanzamiento de esta innovación forma parte de la relación comercial que MercaSID mantiene con General Mills, una de las principales compañías de alimentos de Estados Unidos.

A través de esta colaboración, ambas compañías han trabajado en el desarrollo de la presencia de sus marcas en el mercado dominicano, entre ellas Häagen-Dazs, una de las principales referencias internacionales en la categoría de helados premium.

Una alianza llena de sabor

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/14/john-serrano-general-mills-820693b0.jpg John Serrano, General Mills (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

"Para MercaSID, construir relaciones comerciales de largo plazo con compañías como General Mills nos permite seguir acercando al mercado dominicano marcas reconocidas internacionalmente y, al mismo tiempo, responder a la evolución de los consumidores", afirmó José Miguel Bonetti Du-Breil, vicepresidente ejecutivo de MercaSID.

A esto agregó que la nueva propuesta de Häagen-Dazs refleja ese compromiso de mantener vigente una marca con una trayectoria importante en el país, a través de productos que combinan calidad, innovación y una experiencia diferenciada.

La nueva formulación de Belgian Chocolate responde a la evolución continua de la propuesta de Häagen-Dazs. El icónico sabor ahora está elaborado con 72% cacao y conserva sus características láminas de chocolate, ofreciendo un perfil de chocolate más intenso.

Mientras que John Serrano Anthony, Brand & Marketing Lead de General Mills, afirmó que "en Häagen-Dazs creemos que disfrutar de un helado va mucho más allá del sabor; es una experiencia sensorial, ese pequeño momento de placer que elegimos regalarnos. Con Belgian Chocolate llevamos ese momento a otro nivel, con un sabor más intenso acompañado de la cremosidad inigualable que distingue a Häagen-Dazs".

Detalló que está elaborado en los Alpes franceses con ingredientes cuidadosamente seleccionados, cada detalle convierte un simple gusto en un momento extraordinario.

El encuentro contó además con la participación de Majorie Mariñez, Marianne Eckhardt, Mónica Saveri y Ana Patricia Rodríguez, ejecutivas de MercaSID, así como de Shanna Román, Mario Rodríguez y Jezmin Navarro, en representación de General Mills.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/14/frank-escobar-y-carolina-saladin-183b5601.jpg Frank Escobar y Carolina Saladín. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)