Nacional Kids promete transformar la experiencia de compra con su iniciativa "La super diligencia"

Supermercados Nacional presentó "La Súper Diligencia", la más reciente iniciativa de Nacional Kids, con la que busca transformar la visita al supermercado en una experiencia de aprendizaje y entretenimiento para toda la familia, como parte de su propósito de desarrollar propuestas de valor para las familias dominicanas.

La sucursal de Metro Plaza fue el punto de encuentro que reunió a invitados especiales, aliados comerciales y representantes de marcas patrocinadoras.

Nacional Kids es una plataforma infantil creada para que las familias compartan tiempo de calidad durante sus visitas al supermercado. Durante los últimos dos años, se ha consolidado como un espacio innovador que promueve hábitos positivos, fomenta el desarrollo de conocimientos y fortalece los momentos compartidos entre padres e hijos.

A través de actividades presenciales, contenido digital y alianzas especializadas, la plataforma ha desarrollado iniciativas orientadas a enriquecer la experiencia de las familias dentro y fuera de las tiendas.

Desde su creación, Nacional Kids ha impulsado propuestas dirigidas a niños y niñas de entre 5 y 12 años, incorporando herramientas educativas y dinámicas participativas tanto en los supermercados como en sus canales digitales.

Como el primer supermercado del país en desarrollar una plataforma con enfoque especializado para el público infantil, Supermercados Nacional ha promovido contenidos relacionados con la alimentación balanceada, el cuidado del medio ambiente, la convivencia familiar y otros temas relevantes para las nuevas generaciones.

Una aventura participativa dentro del supermercado

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En este contexto surge "La Súper Diligencia", una propuesta diseñada para convertir la visita al supermercado en una aventura participativa, donde los niños podrán descubrir, explorar y desarrollar habilidades mientras acompañan a sus padres durante el proceso de compra.

La iniciativa cuenta con el respaldo de un equipo de especialistas que aporta contenido educativo y herramientas prácticas para acompañar a las familias en la formación de sus hijos, entre ellos psicólogos, nutricionistas y creadores de contenido.

"Con La Súper Diligencia continuamos fortaleciendo nuestra apuesta por brindar propuestas que conecten con las familias y aporten valor más allá de la compra. Queremos que los niños descubran que una visita al supermercado también puede convertirse en una oportunidad para explorar, desarrollar hábitos positivos y compartir momentos especiales junto a sus padres", expresó Madelyn Martínez, vp de Marketing Formatos y Retail Financiero de Centro Cuesta Nacional.

Una alianza con marcas reconocidas

"La Súper Diligencia" es el resultado de una alianza estratégica con importantes marcas patrocinadoras que comparten el propósito de promover iniciativas enriquecedoras para las familias dominicanas.

Entre ellas se encuentran Act II, Avena América, Bon, Carnation, Caserío, Dino, Frank's, Hellmann's, Lurpak, Malta Morena, Milano, Milex, Munné, Nestum, Nido, Parmalat, Santal, Snack Pack, Yoki, Líder, Food Club, Crav'n y Tippy Toes.

Los clientes interesados en conocer las demás iniciativas de Nacional Kids pueden seguir sus plataformas digitales oficiales en Instagram y YouTube, a través de @SuperNacionalKids, donde encontrarán novedades, actividades, consejos, recetas, promociones y contenidos especialmente diseñados para acompañar a las familias y extender la experiencia más allá de la visita al supermercado.

Con "La Súper Diligencia", Supermercados Nacional continúa fortaleciendo Nacional Kids como una plataforma diferenciadora dentro del sector retail, desarrollando iniciativas que enriquecen la experiencia de compra y generan espacios de participación, descubrimiento y disfrute para toda la familia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/14/dsc09553-helen-blandino-y-jose-luis-games-a3d78456.jpg Helen Blandino y José Luis Games. (CORTESÍA SUPERMERCADO NACIONAL) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/14/dsc09563-amilcar-fernandez-melissa-garcia-y-martin-fernandez-13ba24f3.jpg Amílcar Fernández, Melissa García y Martín Fernández (CORTESÍA DE SUPERMERCADO NACIONAL) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/14/dsc09569-mauro-castillo-renata-giraldi-y-rodrigo-castillo-1a91bc26.jpg Mauro Castillo, Renata Giraldi y Rodrigo Castillo. (CORTESÍA DE SUPERMERCADO NACIONAL) ‹ >

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