Novexpert llega a República Dominicana con productos 100% naturales

La marca francesa Novexpert se estableció oficialmente en República Dominicana, introduciendo su línea de productos dermocosméticos elaborados con ingredientes 100% naturales. El lanzamiento se realizó durante una cena exclusiva en el hotel Aloft Marriott, que reunió a profesionales y representantes vinculados al sector del cuidado de la piel.

Durante la presentación se destacó que Novexpert es una firma dermocosmética enfocada en fórmulas de origen natural, activos concentrados y eficacia respaldada por estudios, con productos dirigidos a distintas necesidades de la piel, como hidratación, luminosidad, firmeza y el cuidado de pieles mixtas o grasas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/14/08092026-lanzamiento-del-nuevo-producto-novexpert-para-el-cuidado-de-la-piel--samil-mateo7-46508217.jpg Líneas de productos (SAMIL MATEO DOMINICI)

Entre su portafolio figuran, por ejemplo, sérums de ácido hialurónico y vitamina C, además de soluciones dirigidas a pieles con imperfecciones. Todos los productos de la marca son hipoalergénicos, de origen vegano y pueden ser utilizados por mujeres embarazadas.

La marca estará representada en el país por Gencasa, fortaleciendo su apuesta por acercar al mercado dominicano propuestas internacionales vinculadas al cuidado especializado de la piel.

Discursos de especialistas

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/14/08092026-lanzamiento-del-nuevo-producto-novexpert-para-el-cuidado-de-la-piel--samil-mateo17-9e8f4f69.jpg La cena de lanzamiento convocó a especialistas de la salud de la piel. (SAMIL MATEO DOMINICI)

En el marco del encuentro, la dermatóloga Dayhana Santiago reiteró que, independientemente de los productos utilizados, el cuidado de la piel debe partir de las necesidades individuales de cada persona. La especialista recomendó que, ante problemas persistentes de acné, irritación o manchas, siempre se acuda a un especialista para recibir la orientación adecuada.

Durante la velada, Marie Avril, directora de Comunicación Científica y Formación en Novexpert, compartió con los asistentes la historia, los valores y la filosofía que dan vida a la marca, en una presentación de carácter interactivo con el público presente.

Avril explicó que Novexpert fue fundada en 2008 por Cyril, actualmente al frente de la compañía junto a un equipo de médicos especialistas.

Según relató, la idea surgió cuando Cyril trabajaba en un laboratorio de formulación cosmética para otras marcas reconocidas, como Johnson & Johnson, junto a un grupo de expertos médicos en fórmulas cosméticas y dermatológicas.

Fue en ese contexto donde surgió la pregunta que dio origen a la filosofía de la marca: ¿cuántos ingredientes cosméticos aplica una mujer en su piel cada día?

Fiel a la dinámica participativa de la presentación, Avril trasladó la misma interrogante a los asistentes, invitándolos a reflexionar sobre la cantidad de ingredientes, y no de productos, que forman parte de sus rutinas diarias de cuidado facial y corporal.

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