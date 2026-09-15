Unapec amplía su programa de doble titulación con SUNY Empire a todas las carreras

Los estudiantes de grado de la Universidad Apec (Unapec), sin importar la carrera que cursen, podrán optar por una doble titulación universitaria mediante el programa que la institución mantiene con Empire State University, del sistema de universidades públicas de Nueva York (Suny).

Los detalles se revelaron durante un acto en el auditorio Dr. Leonel Rodríguez Rib, de la alta casa de estudios, donde se informó que la ampliación se extiende a todas las áreas académicas una alianza que durante dos décadas estuvo dirigida principalmente a estudiantes del área de Negocios.

El acuerdo permitirá a los alumnos cursar de manera simultánea sus estudios en Unapec y Empire State University desde República Dominicana y, al completar los requisitos establecidos, obtener dos títulos universitarios: el correspondiente a su carrera en Unapec y otro de la oferta académica seleccionada en la institución estadounidense.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/16/62b7876e-f989-4106-8966-00cfd27b3817-7f06e1af.jpg El rector de Unapec Erik Federico Pérez Vega. (DIARIO LIBRE/ JUAN GUIO)

La iniciativa fue formalizada en mayo de 2026, mediante la firma de una adenda al convenio entre ambas universidades, suscrita en Saratoga Springs, Estados Unidos.

Durante los 20 años de cooperación, 91 estudiantes de Unapec han obtenido la doble titulación. En el último año, el programa alcanzó su mayor cifra de ingreso, con 14 nuevos participantes, un resultado que contribuyó a impulsar su extensión hacia las demás facultades.

Una titulación adicional

"Esta alianza duradera refleja un compromiso compartido con la formación de líderes éticos, competitivos y con mentalidad global, capaces de responder a los desafíos de un mundo cada vez más interconectado", afirmó el rector de Unapec, Erik Federico Pérez Vega.

Para Pérez Vega, la iniciativa representa una nueva etapa en la cooperación entre las dos instituciones y una oportunidad para que los estudiantes dominicanos incorporen competencias que les permitan desenvolverse en escenarios profesionales internacionales.

La posibilidad de obtener el segundo título no está limitada a que este coincida con la carrera que el estudiante cursa en Unapec. Por ejemplo, un alumno de la Facultad de Humanidades y Derecho puede complementar su formación con un programa de Empire State University en áreas como Negocios Internacionales o Políticas Públicas, indicó el rector.

Francesca A. Cichello, directora ejecutiva sénior del Center for International Education de Empire State University, destacó los 20 años de colaboración entre ambas instituciones y la relación académica construida durante ese período.

Cichello explicó que la universidad estadounidense forma parte del sistema de universidades públicas de Nueva York y señaló que la experiencia internacional acumulada por Empire State University ha permitido desarrollar programas adaptados a las necesidades de los estudiantes dominicanos.

"Hace sentido que nos comprometamos a ser socios de pensamiento con Unapec", expresó durante su intervención, en la que resaltó la relación de confianza construida entre las dos instituciones.

También destacó que el propósito de la alianza es continuar identificando nuevas oportunidades académicas para los estudiantes, incluyendo programas de grado y posgrado.

La representante de Empire State University señaló, además, que uno de los aspectos que genera satisfacción en la institución es observar el desarrollo profesional de los egresados del programa en República Dominicana, particularmente su incorporación al mercado laboral y sus iniciativas de emprendimiento.

"Estamos increíblemente orgullosos de traer la fuerza de esta experiencia internacional a todos ustedes", manifestó Cichello.

El programa tiene una duración aproximada de dos años y se desarrolla de forma paralela a la carrera de grado en Unapec. Para completar los estudios correspondientes a Empire State University, los participantes deben aprobar un mínimo de 31 créditos adicionales.

Las asignaturas pueden cursarse desde República Dominicana mediante modalidades virtuales y componentes académicos flexibles.

Entre los requisitos para ingresar al programa figuran haber aprobado al menos 50 créditos en Unapec, contar con un índice académico mínimo de 2.50 y superar el examen de inglés JOR008 con una calificación mínima de 70 %. La convocatoria se abre cada cuatrimestre.

Formación con perspectiva internacional

Para Unapec, la ampliación del programa forma parte de su estrategia de internacionalización y busca que los estudiantes puedan incorporar a su formación una experiencia académica estadounidense sin tener que trasladarse al extranjero durante el desarrollo de sus estudios.

El título emitido por Empire State University puede, además, ser considerado para procesos de admisión a estudios de posgrado u otras oportunidades académicas y profesionales, siempre sujeto a los requisitos de cada institución, empleador o jurisdicción.

Lorette Calix, directora del programa académico de Empire State University en Santo Domingo, definió la ampliación como una forma de acercar la educación superior internacional a un mayor número de estudiantes y destacó las oportunidades de intercambio académico y cultural que genera la alianza.

"Es una maravillosa forma de celebrar nuestros 20 años trabajando juntos", sostuvo.

La expansión alcanza a estudiantes de áreas como Administración de Empresas, Derecho, Artes, Ingeniería de Software y las demás carreras de grado que ofrece la universidad.