La Estancia Golf Club realizan novena edición torneo a favor de Fundación Pasitos de Alegría

Raymond Marcelino, Manuel Pérez, Mario Betances, Martin Paniagua, José Enríquez Valdez, Mario Guerrero y Paolo Marra. ( CORTESÍA DE FUNDACIÓN PASITOS DE ALEGRÍA )

La Estancia Golf Club celebró con gran éxito la novena edición del Pany Open By Asystec un exclusivo torneo de golf que reunió a 102 jugadores, quienes disfrutaron de una jornada de sana competencia, camaradería y solidaridad.

Los fondos recaudados contribuirán a apoyar la labor social de la Fundación Pasitos de Alegría.

Martin Paniagua, director del torneo, entregó las estatuillas a Juan Marcos Yunen, Gabriel Bobea y Sidney Espinosa, ganadores de esta edición torneo de Golf del Pany Open 2026, en la categoría neta.

Promoción del golf

El éxito de esta edición fue posible por el respaldo de Asystec, representado por los ingenieros Raymond Marcelino y José Enrique Valdez; como también sus patrocinadores:

Check Point

Banreservas

Tpack

Fumigadora Zapa

o el compromiso de sus organizadores con la promoción del golf y la realización de actividades deportivas de alto nivel en la República Dominicana.