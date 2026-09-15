RD Exquisita 2027 amplía su ruta hacia Salamanca para conectar gastronomía, turismo y comercio

La gastronomía dominicana se prepara para dar un nuevo paso en su proyección internacional con la celebración de la tercera edición de RD Exquisita 2027.

La plataforma tendrá lugar del 16 al 19 de enero y que este año incorpora por primera vez a la histórica ciudad de Salamanca a su circuito oficial, complementando sus tradicionales escenarios en Madrid.

Bajo el lema central "Sabor que impulsa turismo, cultura y comercio", la iniciativa es coorganizada por Foro DoMadrid y cuenta con el patrocinio oficial del Banco Agrícola de la República Dominicana.

El anuncio formal se realizó durante un encuentro con representantes de los medios de comunicación en las instalaciones del restaurante Mesón de Iberia, establecimiento que se integra como colaborador estratégico gastronómico de esta entrega.

Salamanca: primera expansión territorial del festival

La incorporación de Salamanca marca la primera expansión territorial del festival fuera de Madrid y responde tanto a criterios comerciales como institucionales.

Castilla y León concentra una de las redes de distribución agroalimentaria más relevantes de España, con capacidad de abastecimiento hacia el norte peninsular y conexión con los corredores logísticos de Portugal y Francia, lo que abre un potente canal de entrada para la oferta agropecuaria dominicana al mercado europeo.

La jornada se realiza en alianza con el Círculo Hispanoamericano de Salamanca, entidad referente en el fortalecimiento de los vínculos entre España y Latinoamérica.

Con esta incorporación, el festival amplía su alcance más allá de Madrid y adopta un carácter itinerante, con la perspectiva de sumar nuevas ciudades españolas y europeas en próximas ediciones.

La apuesta busca trascender el esquema tradicional de festival culinario: su meta es lograr que rubros identitarios como el cacao, el café, las frutas tropicales y los derivados agroindustriales encuentren canales formales de colocación en las cadenas de distribución europeas, aprovechando los altos estándares de calidad y sostenibilidad que demanda ese mercado.

Mercados mayoristas: la puerta de entrada al mercado europeo

La programación contempla jornadas profesionales en los mercados mayoristas de productos agroalimentarios de Madrid y Salamanca, espacios donde los exportadores dominicanos podrán establecer contactos directos con importadores y distribuidores españoles.

Estos encuentros constituyen el componente comercial más relevante del festival, al situar la oferta agropecuaria dominicana frente a los operadores que controlan la distribución hortofrutícola en España y su reexportación al resto de Europa.

Madrid: Tetuán y Arganzuela como pulmón cultural y comunitario

En la capital española, los distritos madrileños de Tetuán y Arganzuela volverán a ser los epicentros del intercambio hispano-dominicano.

Ambas demarcaciones concentran un activo tejido de restaurantes de cocina dominicana, empresarios de la diáspora y colectivos comunitarios.

La agenda incluirá activaciones culinarias, encuentros culturales y degustaciones que conectarán con el público local español, consolidando los lazos económicos y afectivos entre ambas naciones.

"Consume lo nuestro": el valor del productor en la mesa

El componente agroproductivo del evento tendrá un papel protagónico a través de la alianza con el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) y su programa "Consume lo nuestro", representado por la destacada chef Solangel Velázquez.

Su participación en ponencias y exhibiciones culinarias pondrá en relieve la trazabilidad de los ingredientes autóctonos y la importancia de retribuir justamente a las familias que sostienen la producción rural en los campos dominicanos, demostrando que la cocina de autor inicia en la tierra fértil y el trabajo de sus agricultores.

Nuevo modelo de reconocimientos

La Gala de Turismo y Gastronomía, evento central del festival, reunirá a autoridades, empresarios, comunicadores y actores de los sectores turístico y gastronómico de ambos países.

En esta edición, la entrega de reconocimientos que se realiza en el marco de la gala implementará un nuevo esquema técnico de postulación y evaluación para los galardonados.

Este formato renovado amplía el rango de selección para visibilizar a aquellas personalidades, empresas e instituciones públicas y privadas que han dedicado años continuos a salvaguardar y proyectar la identidad cultural, gastronómica y turística de la República Dominicana en el exterior.

Los detalles del panel evaluador y los nominados serán difundidos oportunamente dentro de la programación oficial.

El prólogo ideal en el calendario previo a Fitur

Fijada estratégicamente para las fechas previas a la celebración de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), RD Exquisita se reafirma como una plataforma de diplomacia gastronómica y promoción de destino de primer orden.

La iniciativa demuestra que la proyección de una nación no reside únicamente en la belleza de sus playas, sino en la capacidad de conectar con el mundo a través del paladar, la memoria cultural y la solidez exportadora de su sector productivo.

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