Negroni Week 2026 evoluciona en República Dominicana

Andrés de Marchena y José Antonio Alvarez. ( FOTO CEDIDA POR CAMPARI )

Campari, el icónico aperitivo rojo italiano y corazón del Negroni, celebró el pasado 9 de septiembre en Arte San Ramón el lanzamiento oficial de Negroni Week República Dominicana 2026, dando inicio a una nueva edición que transforma la competencia local y la lleva directamente al lugar donde sucede la coctelería: detrás de las barras.

La celebración dominicana forma parte de Negroni Week, la iniciativa global impulsada por Imbibe y apoyada por Campari que este año celebra su 14.ª edición.

Del 21 al 27 de septiembre de 2026, bares y restaurantes alrededor del mundo se unirán nuevamente alrededor de uno de los cócteles clásicos más reconocidos de la historia, combinando creatividad, hospitalidad y un propósito común: recaudar fondos en apoyo a Slow Food, socio benéfico oficial de la iniciativa desde 2022.

En 2025, casi 15,000 bares y restaurantes de más de 90 países participaron en Negroni Week, logrando recaudar en conjunto USD 700,000 para el Slow Food Negroni Week Fund.

Durante la última década, la iniciativa ha recaudado cerca de USD 6 millones para causas benéficas, mientras continúa fortaleciendo la conexión entre Campari, Imbibe, bartenders y amantes del Negroni alrededor del mundo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/16/2-estela-heyaime-antonella-erazo-y-dahpne-heyaime-93734397.jpg Estela Heyaime, Antonella Erazo y Dahpne Heyaime. (FOTO CEDIDA POR CAMPARI) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/16/2-lorrraine-de-vincenzi-angelo-vincenzi-782dde39.jpg Lorrraine de Vincenzi y Angelo Vincenzi. (FOTO CEDIDA POR CAMPARI) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/16/2-luis-pena-charina-marmolejos-y-erick-urena-744b6c5f.jpg Luis Pena, Charina Marmolejos y Erick Ureña. (FOTO CEDIDA POR CAMPARI) ‹ >

Una edición dominicana que cambia las reglas

En República Dominicana, el lanzamiento marcó el comienzo de una edición renovada, concebida para acercar la competencia al público y convertir las barras de la ciudad en el verdadero escenario de Negroni Week.

En un espacio vinculado al arte, la creatividad y la vanguardia, invitados, bartenders y referentes de la industria conocieron por primera vez el nuevo formato de competencia. La noche contó con la curaduría musical de Casimente y una propuesta gastronómica de Vuelve a la Vida, integrando coctelería, música, arte y gastronomía en una misma experiencia.

La propuesta local se conecta además con el espíritu global de Negroni Week 2026, una edición que celebra el poder del storytelling a través de la coctelería, invitando a bartenders y consumidores a crear nuevas historias alrededor del icónico corazón rojo del Negroni: Campari.

Desde su receta original hasta sus reinterpretaciones contemporáneas, cada Negroni se convierte así en un lienzo para la creatividad y una historia compartida entre quien lo prepara y quien lo disfruta.

Tras la convocatoria nacional The Negroni Call, fueron seleccionados 12 bartenders que continuarán su recorrido durante septiembre a través de cuatro Match Days, una nueva dinámica que deja atrás la evaluación desde la pantalla y lleva la competencia al servicio real.

Divididos en grupos de tres, los participantes competirán desde distintas barras de Santo Domingo, donde deberán demostrar no solo su capacidad para crear un gran Negroni, sino también técnica, creatividad, storytelling y hospitalidad frente a jueces y consumidores.

De cada Match Day surgirá un ganador, conformando así el cuarteto finalista de Negroni Week República Dominicana 2026 que avanzará a la Gran Final.

El público también tendrá un rol dentro de esta nueva ruta a través del People´s Choice, acercándose a las creaciones de los participantes y formando parte activa de una competencia diseñada para ser vivida en tiempo real.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/16/principal-bartenders-participantes-en-esta-edicion-2026-del-negroni-week-90b2f31c.jpg Bartenders participantes en esta edición 2026 del Negroni Week. (FOTO CEDIDA POR CAMPARI)

Las barras se convierten en el escenario

Los Match Days recorrerán Swing Records, Casa Luca, El Atelier y Vuelve a la Vida, cuatro espacios de la escena local que servirán como escenario para descubrir las propuestas de los 12 seleccionados y definir quiénes llegarán al Final Four.

Con este nuevo formato, Negroni Week República Dominicana amplía la experiencia más allá de una única noche y propone un recorrido que conecta bartenders, consumidores, bares y comunidad alrededor de la cultura del Negroni.

La ruta culminará el 23 de septiembre con la Gran Final, donde los cuatro ganadores de los Match Days competirán por convertirse en el ganador de Negroni Week República Dominicana 2026.

Campari: el corazón rojo del Negroni

La historia del Negroni se remonta a Florencia alrededor de 1919, cuando el Conde Camillo Negroni pidió transformar su habitual Americano sustituyendo la soda por un toque de gin.

Más de un siglo después, su receta original, partes iguales de Campari, vermouth rojo dulce y London Dry Gin, continúa siendo uno de los grandes referentes de la coctelería mundial.

En 2026, el Negroni se mantiene como el cóctel clásico #1 en ventas en los mejores bares del mundo, de acuerdo con Drinks International Cocktail Report 2026.

Campari, además, figura como ingrediente oficial del Negroni según la International Bartenders Association (IBA), reafirmando una relación que ha acompañado al cóctel desde su origen: no hay Negroni sin Campari.

Esta conexión ocupa un lugar central en Negroni Week 2026, celebrando a Campari no solo como uno de sus tres ingredientes, sino como el característico corazón rojo que conecta la historia, el sabor y las innumerables interpretaciones que bartenders de todo el mundo continúan creando.

Una celebración con propósito

Más allá de celebrar uno de los grandes clásicos de la coctelería, Negroni Week nació con un propósito benéfico que continúa siendo parte esencial de la iniciativa.

Desde 2022, Slow Food es su socio benéfico oficial. El movimiento, presente a través de comunidades y activistas en más de 160 países, promueve sistemas de alimentos y bebidas buenos para las personas, para quienes los producen y para el planeta.

En 2026, el Slow Food Negroni Week Fund continuará apoyando a la comunidad global de hospitalidad mediante tres líneas principales:

Becas educativas para profesionales del sector.

para profesionales del sector. El Negroni Week Innovation Award para proyectos innovadores y comunitarios.

Innovation Award para proyectos innovadores y comunitarios. Los Slow Food Exchanges, que conectan a profesionales de la hospitalidad con productores y comunidades para generar aprendizaje e intercambio.

De esta manera, cada edición conecta la celebración detrás de las barras con un movimiento global que busca generar oportunidades de educación, intercambio, sostenibilidad y desarrollo dentro de la industria de la hospitalidad.

Acerca de Campari Group

Campari Group es uno de los principales actores de la industria global de bebidas espirituosas, con un portafolio de más de 50 marcas premium y super premium.

Entre estas marcas están Campari, Aperol, Espolòn, Wild Turkey, Appleton Estate, Courvoisier y Grand Marnier. Fundado en 1860 y con sede en Milán, Italia, el Grupo tiene presencia en más de 190 países y es líder global en la categoría de aperitivos.

Para más información se puede acceder a la página web de esta empresa.