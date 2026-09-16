Rosy Badía celebra 20 años e inaugura una nueva etapa dedicada a la magia de la infancia

Rosi Badía junto a sus hijas Alina Rodríguez y Alanna Rodríguez durante el corte de cinta del nuevo espacio. ( FOTO CEDIDA POR ROSI BADÍA )

Rosy Badía celebró sus 20 años de trayectoria con la inauguración de un nuevo espacio en Plaza Condesa, ubicado en la avenida Gustavo Mejía Ricart.

El encuentro reunió a representantes de medios de comunicación y creadores de contenido, quienes conocieron la evolución de una marca que, durante dos décadas, ha acompañado a las familias dominicanas en momentos significativos de la infancia.

El alquiler de disfraces continúa siendo el servicio principal de Rosy Badía, con una propuesta que combina variedad de personajes, calidad, accesorios y asesoría personalizada. Como parte de esta nueva etapa, la marca presentó "La Experiencia de Disfrazarse", una iniciativa que convierte la elección del traje en un recorrido de imaginación, emoción y conexión familiar.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/16/leinnyz-aziza-rossemary-perez-y-hema-abreu-7edfed15.jpg Leinnyz Aziza, Rossemary Pérez y Hema Abreu. (FOTO CEDIDA PORROSY BADÍA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/16/juan-carlos-rodriguez-y-aura-cruz-b67d6577.jpg Juan Carlos Rodríguez y Aura Cruz. (FOTO CEDIDA POR ROSY BADÍA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/16/traje-de-princesa-2952e8ff.jpg Traje de princesa. (FOTO CEDIDA POR ROSY BADÍA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/16/traje-tipico-60946174.jpg Traje típico. (FOTO CEDIDA POR ROSY BADÍA) ‹ >

Mediante espacios escenográficos, estímulos sensoriales y momentos de interacción, los niños podrán descubrir a su personaje, vivir un proceso de transformación y convertirse en protagonistas de su propia historia.

La nueva propuesta incluye también un estudio fotográfico en el segundo nivel del establecimiento, equipado con escenarios diseñados para capturar la transformación de los niños y preservar la emoción de ese momento como un recuerdo para toda la familia.

Durante la actividad, Rosy Badía anunció además una alianza estratégica con la agencia de viajes Unitrips, que permitirá extender la experiencia iniciada en República Dominicana a Walt Disney World, en Orlando, y Disneyland Paris.

La colaboración ofrecerá acompañamiento a las familias en la selección del atuendo y en la planificación de viajes orientados a crear recuerdos especiales entre padres e hijos.

"Durante estos 20 años comprendimos que nunca entregamos solamente un traje. Detrás de cada disfraz hay un acto escolar, un cumpleaños, una tradición, un sueño y una familia construyendo recuerdos. Hoy ampliamos nuestra manera de acompañarlas: desde la elección del personaje y su transformación hasta la fotografía y la posibilidad de llevar esa ilusión a destinos Disney", expresó Rosy Badía, fundadora de la marca.

Con esta inauguración, Rosy Badía reafirma el servicio que dio origen a la marca y amplía su propuesta para integrar disfraces, imaginación, fotografía y viajes bajo un mismo propósito: preservar la magia de la infancia.

Sobre Rosy Badía

Rosy Badía es una marca dominicana con 20 años de trayectoria, especializada en el alquiler de disfraces para celebraciones, actividades escolares, tradiciones culturales y ocasiones especiales. Su propuesta combina calidad, creatividad, variedad y asesoría personalizada para convertir cada experiencia en un recuerdo familiar.