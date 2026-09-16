Víctor Bautista presenta su libro "El poder y el ruido"

El periodista y consultor en comunicación Víctor Bautista durante la presentación de su libro El poder y el ruido. ( CORTESÍA DE VÍCTOR BAUTISTA )

El periodista y consultor en comunicación Víctor Bautista presentó su libro El poder y el ruido.

La vida pública bajo la lupa de un periodista, una obra que propone recuperar el análisis, el contexto y el pensamiento crítico frente a la saturación informativa y la simplificación que predominan en la conversación pública contemporánea.

La puesta en circulación se realizó en Mecenas, Centro Cultural Mirador Sur, bajo la conducción de la periodista Amelia Deschamps y con la participación de personalidades de la política, funcionarios del Estado, representantes de la empresa privada y profesionales independientes. Bautista es también autor de El copiloto invisible: IA para gestionar crisis y narrativas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/16/victor-e04dca1d.jpg Augusto Ramírez Bonó, presidente de Casa Brugal. (CEDIDA)

La presentación de la nueva obra estuvo a cargo de Augusto Ramírez Bonó, presidente de Casa Brugal, mientras que el economista Raúl Ovalle, autor del prólogo, compartió con los asistentes su lectura sobre el contenido y los aportes del volumen.

El acto contó, además, con la participación de José Rafael Rodríguez Pérez, director de Río de Oro Editores, casa responsable de la publicación.

Durante sus palabras, Bautista explicó que el libro parte de una mirada periodística y forense sobre la vida pública, guiada por "una persistente necesidad de asombro e incomodidad".

Precisó que sus páginas no constituyen un inventario de certezas ni una defensa de banderías políticas, sino un ejercicio de observación crítica sobre lo que denomina la "república imperfecta".

"Este libro no busca juzgar; busca ser un espejo brutalmente honesto de lo que compartimos", expresó el autor. Bautista señaló que el título resume una de las principales patologías de la época: la transformación del poder en una representación permanente, condicionada por las cámaras, la viralidad y las métricas de atención.

A su juicio, el ruido se manifiesta en la saturación de estímulos, algoritmos e indignaciones efímeras que desplazan el análisis racional y convierten los problemas complejos en caricaturas adaptadas al formato de los videos cortos.

"Cuando la conversación pública se llena exclusivamente de ruido, las decisiones complejas se vuelven caricaturas y el ciudadano es tratado como simple audiencia", sostuvo.

Contenido

La obra reúne textos originados en los comentarios preparados por Bautista para la sección Dos minutos, transmitida por Noticias SIN y El Despertador, así como artículos publicados en Listín Diario, Acento y el blog Think Tank de Mediáticos. Estos materiales fueron revisados, ampliados y reelaborados para convertirlos en ensayos con autonomía y vocación de permanencia.

En el prólogo, Raúl Ovalle define esta modalidad de escritura como el "microensayo cívico": textos de lectura breve cuya intención trasciende la coyuntura y busca elevar la calidad de la conversación pública. El economista destaca que Bautista transforma la fugacidad del comentario televisivo en memoria escrita, sin perder el pulso crítico de su origen.

A lo largo de 14 capítulos, El poder y el ruido aborda la comunicación y la sociedad digital, la estética del poder, la cultura política, la participación ciudadana, la corrupción, el clientelismo, la institucionalidad, la economía, la desigualdad, la educación, la justicia, la representación política, la inteligencia artificial, la semiótica política y la gestión de crisis.

Bautista también se refirió al arte de portada realizado por Gerard Ellis, cuya imagen presenta un músculo herido y parcialmente amputado, atado por cuerdas sobre un fondo amarillo de alerta.

Explicó que esta composición representa las tensiones entre el ejercicio del poder, los contrapesos democráticos, las reformas estancadas y un liderazgo que con frecuencia actúa de manera reactiva ante las crisis reputacionales.

La edición y corrección del libro estuvieron a cargo de Rafael J. Rodríguez Pérez; el diseño interior y la composición fueron realizados por Edgardo Hinginio; el diseño de portada correspondió a Paulette Mejía y el arte utilizado en ella a Gerard Ellis.

La obra fue publicada por Río de Oro Editores dentro de su colección Demos.

Al concluir, Bautista sostuvo que el libro habrá cumplido su propósito si, más que ofrecer respuestas definitivas, logra provocar preguntas que acompañen al lector después de cerrar sus páginas.

"El poder y el ruido no pertenece a quien lo firma, sino a la conversación que intenta rescatar. Habrá cumplido su propósito si no deja una respuesta armada, sino una inquietud persistente que se rehúse a desaparecer", manifestó.

Te puede interesar Víctor Bautista publica "El copiloto invisible" sobre inteligencia artificial y comunicación