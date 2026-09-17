Claro Dominicana culmina nueva edición de su Programa de Pasantías

Cierre del programa de pasantías de Claro Dominicana. ( CEDIDA POR CLARO DOMINICANA )

Claro Dominicana concluyó una nueva edición de su Programa de Pasantías, una iniciativa orientada a contribuir al desarrollo de las nuevas generaciones mediante experiencias prácticas que les permiten aplicar sus conocimientos, fortalecer sus habilidades y acercarse al mundo laboral.

La empresa entiende que invertir en el talento joven es también invertir en el futuro del país, por lo que impulsa espacios que conectan a los estudiantes con nuevas posibilidades de aprendizaje y desarrollo profesional.

En esta edición participaron 82 jóvenes, de los cuales 47 fueron pasantes universitarios, 8 pasantes politécnicos y 27 estudiantes de secundaria que formaron parte del programa de verano dirigido a hijos y referidos de colaboradores.

Los participantes, con edades desde los 15 años, fueron integrados a 14 áreas de la organización y acompañados por gerentes y mentores de acuerdo con su perfil y área de formación.

Durante 11 semanas, los estudiantes universitarios y politécnicos, y durante 6 semanas los participantes del programa de verano, tuvieron la oportunidad de conocer de cerca la dinámica de la empresa y poner en práctica conocimientos adquiridos durante su formación académica.

El programa contó con la participación de estudiantes procedentes de distintas localidades del país, entre ellas Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, San Francisco de Macorís y Dajabón, reflejando el alcance nacional de esta iniciativa de desarrollo de talento joven.

Una experiencia más allá del aula

Sandra Tejeda, directora de Personas y Cultura Organizacional de Claro Dominicana, indicó que como parte del programa los pasantes participaron en diferentes actividades de desarrollo profesional y charlas que ampliaron su visión sobre los retos y oportunidades del entorno laboral. Entre los temas abordados estuvieron Experiencia del Cliente, Primera Experiencia Laboral y Ciberseguridad.

Asimismo, tuvieron la oportunidad de conocer instalaciones estratégicas de Claro, incluyendo el Centro de Operaciones de la Red, el Video Operation Center, el Centro de Capacitación Claro y el Customer Network Operations Center, acercándose a procesos y equipos que forman parte de la operación de la compañía.

La experiencia también incorporó un componente de voluntariado, mediante el cual los participantes conocieron el valor de la colaboración y la empatía a través de la Red de Voluntarios Claro.

Conocimiento que se transforma en propuestas

Uno de los componentes destacados de esta edición fue la oportunidad de que los pasantes desarrollaran iniciativas y propuestas vinculadas a necesidades reales de distintas áreas de la organización.

A través de estos ejercicios, los participantes aplicaron conocimientos adquiridos durante su formación académica, fortalecieron competencias prácticas y aportaron nuevas perspectivas a procesos, proyectos y oportunidades de mejora dentro de la empresa.

Estas experiencias les permitieron enfrentarse a desafíos reales del entorno corporativo, fomentando el pensamiento analítico, la innovación, el trabajo colaborativo y la búsqueda de soluciones orientadas a generar valor.

Una puerta de entrada al mundo laboral

El programa también se convierte en una plataforma para que los jóvenes puedan proyectar su futuro profesional.

Como resultado de esta edición, varios de los pasantes continuarán vinculados a Claro Dominicana una vez concluido su período de pasantía, algunos incorporándose a posiciones permanentes y otros extendiendo temporalmente su experiencia dentro de la organización, reflejando el potencial de estas iniciativas para identificar talento, desarrollar capacidades y generar oportunidades de crecimiento profesional.

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