La Fundación Cincinnatus abre sus puertas en en Guayaquil, Ecuador

La Fundación Cincinnatus, organización dominicana dedicada a la formación tecnológica de jóvenes de sectores populares, continúa su expansión internacional con la apertura oficial de una sede en Guayaquil, Ecuador.

Creada por los emprendedores Chris Corcino y Dalisa Heredia, la fundación ha graduado a más de 23.000 jóvenes en once locaciones alrededor del mundo, algunos de los cuales trabajan hoy en empresas como Google.

Se expandió a territorio ecuatoriano con un programa de becas completas en programación e inteligencia artificial para 21 estudiantes de sectores vulnerables de la ciudad portuaria.

La iniciativa en Ecuador nació de la gestión de la empresa Ferremundo y cuenta con el respaldo académico del Tecnológico Universitario de Negocios Humane, institución que aloja las aulas de la fundación.

Estructura del programa

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/17/chris-corcino-5cf7e7ab.jpg Chris Corcino. (CORTESÍA DE FUNDACIÓN CINCINNATUS)

El acto inaugural reunió a los fundadores de la institución, directivos de Ferremundo y del Humane, y al cónsul estadounidense en Guayaquil, Erik Martini, además de representantes del sector empresarial y de organizaciones vinculadas a la educación.

"Estamos entendiendo las necesidades de los estudiantes en Ecuador para llevar su capacitación a un nivel que les permita sacar ventaja del mundo de la tecnología, y a la vez, queremos entender los requerimientos de las entidades públicas y privadas para que los jóvenes puedan obtener un empleo en estas organizaciones", afirmó Chris Corcino, cofundador de Cincinnatus en República Dominicana.

El programa se estructura en tres módulos: Fundamentos del pensamiento crítico, que incluye nivelación en matemáticas, álgebra y aritmética; Inteligencia Artificial, orientado a potenciar capacidades analíticas; y Formación Técnica, centrado en programación aplicada. Desde el inicio de este último, los estudiantes trabajan en proyectos colaborativos con empresas de la ciudad.

"Desde el inicio del módulo de formación técnica, los estudiantes deben desarrollar un mini proyecto con trabajo cien por ciento colaborativo en empresas de la ciudad enfocado en el desarrollo de tecnologías aplicadas", explicó Ronald Proaño, coordinador de Cincinnatus Guayaquil.

Jaime Vejar, CEO de Ferremundo y artífice de la llegada de la fundación al país, enmarcó la iniciativa en la responsabilidad social de su empresa. "Con Cincinnatus Guayaquil hemos comenzado un movimiento para que la juventud construya su propio futuro a través de la tecnología y que cuente con oportunidades para mejorar sus vidas", señaló.