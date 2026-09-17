Incart promueve la formación especializada en cáncer infantil con segundo Workshop Nacional

Alexandra Matos, Bianny Rodriguez, Andelys de la Rosa, Wendy Gomez y Margarita Montero. ( FOTO CEDIDA POR EL INCART )

Con el propósito de fortalecer la formación continua en oncología pediátrica, la Unidad Oncopediátrica Uniendo Voluntades del Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares (Incart) realizó su 2do Workshop Nacional, bajo el lema "Conectando disciplinas para transformar vidas".

La jornada, desarrollada en el marco del Mes de Concientización sobre el Cáncer Infantil, fue organizada por la doctora Wendy Gómez García, encargada de la Unidad y presidenta del Capítulo de Oncología de la Sociedad Dominicana de Pediatría.

El encuentro destacó la importancia del trabajo transdisciplinario para brindar una atención integral a los niños con cáncer y sus familias.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/17/bianny-rodriguez-directora-incart-6d02de43.jpg Bianny Rodriguez, directora Incart. (FOTO CEDIDA POR EL INCART) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/17/participantes-del-workshop-c14e01af.jpg Participantes del workshop. (FOTO CEDIDA POR EL INCART) ‹ >

La doctora Bianny Rodríguez, directora del Incart, resaltó que la Unidad Oncopediátrica Uniendo Voluntades es hoy una realidad gracias a la iniciativa de la primera dama Raquel Arbaje, al tiempo que destacó la importancia de continuar fortaleciendo la formación de los profesionales que atienden a esta población.

"La formación continua y el intercambio entre las diferentes disciplinas son fundamentales para seguir fortaleciendo la atención de los niños con cáncer. Desde el Incart respaldamos estos espacios porque contribuyen al crecimiento académico y científico de nuestros profesionales y favorecen un abordaje más integral de los pacientes y sus familias", expresó.

Como parte del encuentro, la primera dama Raquel Arbaje ofreció una intervención especial mediante un video dedicado a la actividad. También participaron la doctora Andelys de la Rosa, viceministra del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, y Alexandra Matos, presidenta de la Fundación Amigos Contra el Cáncer Infantil (Facci).

En sus intervenciones, resaltaron los avances que se han alcanzado en materia de cáncer infantil y coincidieron en que aún queda mucho por hacer para continuar fortaleciendo esta área.

Agenda del encuentro

La agenda científica reunió a especialistas del cuerpo médico de la Unidad en áreas como oncología, pediatría, cardio-oncología, nutrición, ortopedia oncológica, cuidados intensivos y cirugía pediátrica. También incluyó un panel sobre los aspectos psicosociales del cáncer infantil, con profesionales de psico-oncología y trabajo social.

El encuentro reunió a residentes de pediatría del Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral, fellows de hemato-oncología pediátrica y hematología de distintos centros, médicos de las sociedades científicas vinculadas y profesionales de diversas especialidades relacionadas con la oncología pediátrica.

La actividad contó además con el respaldo del Gabinete de Niñez y Adolescencia (GANA), así como con el aval científico de la Sociedad Dominicana de Pediatría y la Sociedad Dominicana de Hematología.

Con esta segunda edición, Uniendo Voluntades da continuidad a la educación e intercambio científico en oncología pediátrica y proyecta una tercera edición para 2027.