Issffaa y Memorial Funeraria y Cementerio formalizan acuerdo para brindar servicios funerarios

Yoanna Termini y el Contralmirante Henry Guzmán Taveras, al centro luego de la firma del contrato interinstitucional. ( FOTO CEDIDA POR ISSFFAA )

El Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issffaa) y Memorial Funeraria y Cementerio formalizaron un acuerdo de servicios funerarios orientado a brindar atención, respaldo y acompañamiento a los miembros de las Fuerzas Armadas y sus familias en uno de los momentos más difíciles de la vida.

El acuerdo contempla la prestación de servicios para militares en servicio activo y retirados, así como para sus cónyuges, padres e hijos menores de edad, de acuerdo con las condiciones establecidas en el convenio.

A través de esta alianza, los afiliados podrán contar con una variedad de capillas de velación según la sede de su elección. Recalcando que todas las Funerarias de Memorial cuentan con una ubicación privilegiada, edificios equipados con infraestructura de alta tecnología, terrazas exteriores con jardines y parqueos gratuitos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/17/foto-2-yoanna-termini-y-el-contralmirante-henry-guzman-taveras-firman-la-alianza-ff3f3b1d.jpg Yoanna Termini y el Contralmirante Henry Guzmán Taveras, firman la alianza. (FOTO CEDIDA POREL ISSFAA)

Protección a familiares

Más allá de la prestación de un servicio, este acuerdo pone en valor la protección de las familias y la importancia de contar con un respaldo oportuno cuando ocurre la pérdida de un ser amado.

En momentos de duelo, poder disponer de acompañamiento y de un servicio organizado permite a las familias concentrarse en lo verdaderamente importante: despedir y honrar la vida de quien ya no está.

Asimismo, la alianza reafirma el compromiso de Memorial Funeraria y Cementerio con la protección y el bienestar de las familias, ofreciendo soluciones que permitan anticiparse a las necesidades que surgen ante una pérdida y garantizando un acompañamiento humano durante todo el proceso.

El contrato fue firmado el 24 de agosto de 2026, en Santo Domingo, por el director General del Issffaa, Contralmirante Henry Guzmán Taveras, y la directora Comercial Yoanna Termini, en representación de Memorial.