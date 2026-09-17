Mapfre firma acuerdo con Spine Center para ampliar el acceso a atención médica especializada

Ulices Acosta, director médico de Spine Center y Faustino Pérez, vicepresidente senior de Negocio de Mapfre, durante la firma. ( FOTO CEDIDA POR MAPFRE )

Con el objetivo de ampliar el acceso a atención médica especializada para sus afiliados, Mapfre firmó un acuerdo con Spine Center, mediante el cual estos podrán acceder a la atención integral para las condiciones que afectan la columna vertebral y la médula espinal, fortaleciendo así la calidad y alcance de la cobertura médica que ofrece la aseguradora.

Además, a través de esta alianza, los afiliados de los planes Prestige, Ejecutivo, Corporativo y Básico podrán acceder, conforme con los beneficios establecidos en el plan contratado, a especialidades directamente vinculadas con el abordaje de estas condiciones, entre ellas Neurología, Neurocirugía, Cirugía de Columna Vertebral, Traumatología y Ortopedia.

La atención se complementa con otras especialidades médicas y servicios de apoyo diagnóstico y rehabilitación, que permiten acompañar al paciente durante las distintas etapas de su proceso de atención, desde la evaluación y el diagnóstico hasta el tratamiento y la recuperación, bajo un modelo coordinado en un mismo lugar.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/17/natacha-quiterio-y-piero-perrone-1a7d65b1.jpg Natacha Quiterio y Piero Perrone. (FOTO CEDIDA POR MAPFRE)

"Esta unión reafirma nuestro compromiso de seguir ampliando las alternativas de atención disponibles para nuestros afiliados, incorporando prestadores especializados que nos permitan ofrecer acceso a servicios médicos de vanguardia" expresó el vicepresidente senior de Negocio de Mapfre, Faustino Pérez.

Por parte de Spine Center, Ulises Acosta, director médico, destacó el valor de la alianza y la oportunidad de poner sus capacidades al servicio de un mayor número de pacientes.

"Para nosotros, este acuerdo representa la posibilidad de acompañar a más personas en el cuidado de su salud, brindándoles una atención coordinada y centrada en sus necesidades", señaló.

Con esta incorporación de Spine Center a la red de prestadores, Mapfre busca ofrecer a sus afiliados mayores alternativas para el cuidado de su salud, acercándoles soluciones que respondan a sus necesidades y contribuyan a una experiencia de atención más ágil, cercana y conveniente.

Mapfre

Mapfre es una aseguradora global con una sólida presencia en República Dominicana. Con más de un millón de clientes en el país, la compañía ofrece soluciones integrales en seguros generales, de salud, vida y riesgos personales, tanto para particulares como para empresas.

Su compromiso con la innovación, la cercanía al cliente y la sostenibilidad se refleja en una red de servicios eficiente y en programas de impacto social. Mapfre reafirma así su propósito de proteger lo que más importa, aportando valor a la sociedad dominicana.

Spine Center

Ubicado en BlueMall Santo Domingo, en el quinto piso, Spine Center es un centro médico especializado en la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de enfermedades de la columna vertebral y la médula espinal.

Dispone con un equipo de 40 profesionales, entre ellos cirujanos de columna, neurocirujanos, ortopedas y médicos generales, además de tecnología avanzada, incluyendo resonancia magnética de última generación con apoyo de inteligencia artificial, tomografía, radiografía digital, densitometría, equipos de rehabilitación física y espacios para procedimientos de manejo del dolor.