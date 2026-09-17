Miel Mi Campito suma certificación Kosher a una trayectoria que lleva la miel dominicana al mundo

Lo que comenzó durante la pandemia como una respuesta a una necesidad terminó convirtiéndose en un emprendimiento que hoy busca poner a la apicultura dominicana en escenarios internacionales.

Francia Santana, fundadora de Miel Mi Campito, durante un encuentro en el que celebró la reciente obtención de la certificación internacional Kosher, un nuevo reconocimiento que se suma a la trayectoria de la marca, nacida hace cinco años en Bayaguana, Monte Plata.

La certificación respalda el cumplimiento de determinados estándares y procesos de producción y abre oportunidades en mercados en los que el sello Kosher constituye un elemento de confianza para consumidores y compradores. Para Santana, sin embargo, el significado del nuevo logro trasciende el producto.

"Miel Mi Campito no nace de la planificación de tener un proyecto de desarrollo o un proyecto comercial. Nace, ciertamente, de una necesidad", explicó al recordar sus inicios durante la pandemia, cuando las incertidumbres del momento, los conocimientos adquiridos en distintas áreas y los consejos de las abuelas la acercaron a la apicultura.

Desde entonces, la empresaria ha procurado que la marca no se limite a producir y comercializar miel, sino que también contribuya a generar conciencia sobre el valor de lo que se produce en República Dominicana.

"Quiere tener más, quiere tener una trascendencia, quiere llevar a tener conciencia, quiere llevar a mostrar que, ciertamente, nuestro país tiene cosas, produce cosas", expresó.

Una miel que cruza fronteras

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/17/16926-miel-foto-juan-guio-3-c9f2b8f3.jpg Francia Santana, creadora de Miel mi campito. (JUAN GUIO)

La trayectoria de Miel Mi Campito ha estado acompañada de reconocimientos nacionales e internacionales, que se exhibieron en el evento realizado en Premium Lounge. Entre ellos figuran:

Una Medalla de Oro en los London Honey Awards

Un Gold Award en los Dubai International Taste Awards

Una Medalla al Sabor del Taste Institute de Bruselas

Premios obtenidos en el Concurso Nacional de Mieles de la República Dominicana

La marca también ha participado en escenarios como la China International Import Expo (CIIE) de Shanghái.

Santana recordó que el camino hacia esos mercados no siempre fue sencillo. En algunos casos, explicó, las muestras debían enviarse primero a Estados Unidos y desde allí continuar su recorrido hacia otros destinos.

"Si yo podía mandar una miel a Dubái, no se podía mandar desde aquí. Todo se mandaba a Estados Unidos y Estados Unidos lo mandaba a esos lugares", relató.

Más allá de las dificultades logísticas, cada experiencia le permitió comprobar que la miel dominicana podía competir fuera del país.

Durante su participación en Londres, recordó que incluso recibió comentarios de personas que desconocían que República Dominicana produjera miel de calidad. "Me dijeron: ´Ah, pero yo pensaba que en República Dominicana era solo playa´", contó.

Para la emprendedora, precisamente ahí radica parte del propósito de su trabajo: mostrar otras facetas del país y demostrar que productos nacidos en el campo dominicano pueden alcanzar mercados y consumidores exigentes.

El papel de las abejas

En su intervención, Santana también aprovechó para llamar la atención sobre la importancia de la apicultura más allá de la producción de miel.

"Porque si las abejas no existen, las probabilidades de la autosostenibilidad de la agricultura es nula o es muy reducida", afirmó.

En ese sentido, consideró que el crecimiento de la apicultura también puede incentivar a nuevos productores y contribuir a preservar una actividad fundamental para los ecosistemas y la producción de alimentos.

"Si nosotros no preservamos lo de nosotros ni le damos un valor, entonces quién lo hará", cuestionó.

Su apuesta, dijo, es dejar una huella y demostrar que la iniciativa privada también puede generar cambios, sin esperar que todas las soluciones provengan de las instituciones públicas.

Un reconocimiento que abre nuevas puertas

La certificación Kosher representa para Miel Mi Campito un nuevo capítulo dentro de su proceso de internacionalización. La nota de prensa de la marca destaca que el sello puede facilitar su entrada a mercados donde esta certificación es considerada un distintivo de confianza y calidad.

"Cada reconocimiento, tanto dentro como fuera del país, nos compromete a seguir elevando la calidad y poniendo en alto el nombre de nuestra República Dominicana", señaló Santana.

Durante el encuentro también se resaltó el reciente reconocimiento obtenido en Bruselas, donde la miel fue evaluada por chefs vinculados al circuito Michelin.

Para Santana, más que acumular premios, estos reconocimientos permiten demostrar que desde República Dominicana es posible desarrollar productos con estándares capaces de competir internacionalmente. "República Dominicana se encuentra en el mapa", sostuvo.

La empresaria entiende que cada logro puede servir además de impulso para otros apicultores dominicanos que buscan desarrollar sus proyectos y encontrar nuevos mercados.

"Porque tocar la puerta a veces no es suficiente, hay que crearla", expresó al referirse a la importancia de la constancia y la disciplina para avanzar.

El encuentro reunió a amigos, clientes, relacionados y representantes de distintos sectores. También contó con la presencia del alcalde de Santo Domingo Oeste, Francisco Peña.

Con la nueva certificación, Miel Mi Campito continúa una historia que, en palabras de su fundadora, comenzó sin grandes planes comerciales y que cinco años después la ha llevado a escenarios que inicialmente tampoco había imaginado.

"Creo que eso es parte de la historia de Mi Campito, lo que buscamos y la constancia de querer hacer las cosas bien", indicó Santana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/17/16926-miel-foto-juan-guio-ab836cec.jpg Virginia Velázquez, Ángela Camacho, Mayra Bruno y Anny Camacho. (JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/17/16926-miel---foto-juan-guio-2-cea22e36.jpg Katy Hsu, Miguel Cohn y Isabel Zaiter. (JUAN GUIO) ‹ >