Rehabilitación lanza campaña de su "Sorteo Navideño 2026" para adquirir equipos de diagnóstico

María Luisa Labernia, Edwin de los Santos y Celso Marranzini. ( CEDIDA POR REHABILITACIÓN )

Durante un desayuno celebrado en el salón Vicenta Lamourtte de Peignand en la sede institucional, Rehabilitación dio inicio a la campaña benéfica de su Sorteo Navideño 2026.

En el encuentro, Celso Marranzini, presidente de la Junta Directiva Nacional, presentó un informe sobre el impacto de los últimos tres sorteos y anunció que la edición anterior vendió el 98 % de los boletos puestos en circulación, la cifra más alta registrada en años recientes.

"Cada vez más personas entienden que un boleto de 750 pesos puede convertirse en un tratamiento, un diagnóstico o un equipo que cambia la vida de alguien", afirmó Marranzini durante su intervención.

Según explicó, lo recaudado en los últimos tres sorteos permitió renovar equipos de terapia física en casi todos los centros de la institución en el país, construir el parque inclusivo, además de completar la terminación y el equipamiento del nuevo local del Centro Guerra.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/17/rehabilitacion-2-00289bc5.jpg Entrega del reconocimiento a Autozama, por apoyar la causa de Rehabilitación de manera histórica. (CEDIDA POR REHABILITACIÓN)

Propósito

Con la edición 2026, cuya campaña lleva el nombre "Que ruede la ayuda", Rehabilitación se propone ampliar y modernizar los equipos de Rayos X, Audiometría e Imágenes en Santo Domingo, abrir por primera vez un servicio de Rayos X en el centro de Santiago, y llevar la Electromiografía hasta el centro de Azua, provincia donde esa prueba no existe actualmente.

"Cientos de personas tienen que viajar horas para conseguir un diagnóstico, pero gracias a la solidaridad, el año próximo la región sur tendrá este equipo, en Azua", señaló Marranzini sobre la situación que busca atender el sorteo de este año.

El Sorteo Benéfico Navideño 2026 se celebrará el 17 de diciembre, a las 12:00 meridiano, en el programa Show del Mediodía. Cada boleto tiene un costo de 750 pesos y el premio es un vehículo Mercedes-Benz GLB 200, del año 2026, donado por Autozama.

Los interesados pueden adquirir su boleto a través de rehabilitacion.org.do, en los Centros de Rehabilitación en todo el país y en puntos de venta autorizados.

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