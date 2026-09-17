Seguros Crecer y Hábitat Dominicana mejoran hogares de más de 100 personas en varios puntos de RD

Lisbeth Blanco, Reina, Beneficiaria, Eduardo Mallén y Pablo Beato ( FOTO CEDIDA POR SEGUROS CRECER Y HÁBITAT DOMINICANA )

Seguros Crecer y Hábitat para la Humanidad R.D., beneficiaron directamente a 104 personas de 35 familias en Santo Domingo Norte, Santiago y San Cristóbal, a través del proyecto "Un Hogar para Crecer", una iniciativa impulsada por Seguros Crecer para mejorar las condiciones de vida de hogares en situación de vulnerabilidad.

Para María, una de las beneficiarias, la iniciativa significó mucho más que una mejora en su vivienda: representó tranquilidad, seguridad y una nueva forma de habitar su hogar junto a su familia.

"Estoy profundamente agradecida con Hábitat para la Humanidad y Seguros Crecer por esta ayuda, que ha significado un cambio real en mi vida y en la de mi familia", expresó María, beneficiaria del proyecto.

El proyecto contempló la sustitución de pisos de tierra por concreto pulido, la reparación de techos e instalaciones eléctricas, así como capacitaciones en vivienda saludable, salvaguarda, pensiones y educación financiera, con el objetivo de promover espacios más seguros, saludables y sostenibles.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/17/2-voluntariado-corporativo-crecer-aa074197.jpg Voluntariado Corporativo Crecer. (FOTO CEDIDA POR SEGUROS CRECER Y HÁBITAT DOMINICANA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/17/3-maria-luigiana-y-mayrenilde-dc76c4b3.jpg 3. María, Luigiana y Mayrenilde. (FOTO CEDIDA PORSEGUROS CRECER Y HÁBITAT DOMINICANA ) ‹ >

Como valor agregado a esta iniciativa, Seguros Crecer realizó la primera emisión de una póliza de seguro de vivienda inclusivo para familias vulnerables en República Dominicana.

Durante su primera etapa, la póliza fue otorgada a seis familias de San Cristóbal, una acción pionera que amplía el acceso a mecanismos de protección para hogares en situación de vulnerabilidad, fortaleciendo su resiliencia ante riesgos asociados a desastres naturales y otros eventos que puedan afectar su patrimonio.

"En Seguros Crecer creemos en impulsar iniciativas que generen bienestar real y sostenible. Este proyecto refleja nuestro compromiso de apoyar acciones que impacten positivamente la vida de las personas, contribuyendo a que más familias cuenten con espacios más seguros, saludables y adecuados para su desarrollo.", destacó Nina D´ Agostini, Gerente General de Seguros Crecer.

"El acceso a una vivienda adecuada es un punto de partida para transformar vidas. Este tipo de alianzas nos permite acompañar a las familias en la construcción de entornos más seguros, saludables y con mayores oportunidades", expresó Cesarina Fabián, directora nacional de Hábitat para la Humanidad RD".

El voluntariado corporativo del Centro Financiero Crecer formó parte esencial de la iniciativa, con la participación de 76 colaboradores en dos brigadas de construcción realizadas en La Ermita, San Cristóbal, y Canaán, Santo Domingo Norte, quienes aportaron 496 horas de servicio voluntario en apoyo a las familias beneficiarias.

Con "Un Hogar para Crecer", Seguros Crecer y Hábitat para la Humanidad República Dominicana reafirman su compromiso de impulsar proyectos de impacto social orientados a ampliar el acceso a viviendas adecuadas, reconociendo que un hogar seguro incide directamente en la salud, la estabilidad, la dignidad y el desarrollo de las familias dominicanas.

Acerca de Seguros Crecer

Con más de 20 años de trayectoria y más de 900 mil asegurados, Seguros Crecer es una de las principales aseguradoras de República Dominicana, ofreciendo soluciones innovadoras y confiables para la protección de personas, familias y empresas.

Forma parte del Centro Financiero Crecer, un ecosistema empresarial comprometido con la seguridad financiera y el desarrollo sostenible del país.

Acerca de Hábitat para la Humanidad República Dominicana

Hábitat para la Humanidad República Dominicana trabaja desde 1986 promoviendo el acceso a viviendas adecuadas para familias en situación de vulnerabilidad. A través de soluciones de vivienda, reducción de riesgos y fortalecimiento comunitario, ha desarrollado más de 55 mil soluciones e impactado alrededor de 275 mil personas en todo el país.