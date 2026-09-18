El Archivo General de la Nación inaugura el Archivo Regional del Cibao en Santiago

Ángel Hernández, Rafael Emilio Yunén, Roberto Cassá, Mariana Mercedes Moreno García y Daniela Cruz Gil. ( FOTO CEDIDA POR EL ARCHIVO REGIONAL DEL CIBAO )

El Archivo General de la Nación (AGN) inauguró el Archivo Regional del Cibao, con sede en Santiago, durante un acto encabezado por el director general de la institución, historiador Roberto Cassá, quien destacó la importancia de esta iniciativa para la preservación, organización y difusión del patrimonio documental de la región.

El nuevo Archivo Regional tiene como misión recibir, organizar, preservar y difundir el patrimonio documental producido por las instituciones públicas y el sector privado de las provincias que integran la región del Cibao, con el propósito de facilitar a la ciudadanía el acceso a estos documentos para la gestión administrativa, la investigación científica y el desarrollo de actividades culturales.

Durante el acto de inauguración, Cassá manifestó que la puesta en funcionamiento del Archivo Regional del Cibao materializa un propósito establecido en la Ley General de Archivos de 2008, que contempla la creación de archivos regionales como entidades vinculadas al AGN.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/18/el-encargado-del-sistema-nacional-de-archivos-del-agn-angel-hernandez-3ff8451f.jpg El encargado del Sistema Nacional de Archivos del AGN, Ángel Hernández. (FOTO CEDIDA POR EL ARCHIVO REGIONAL DEL CIBAO ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/18/la-encargada-del-archivo-regional-daniela-cruz-gil-1-e8175ed7.jpg La encargada del Archivo Regional, Daniela Cruz Gil. (FOTO CEDIDA POR EL ARCHIVO REGIONAL DEL CIBAO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/18/rafael-emilio-yunen-54905b14.jpeg Rafael Emilio Yunén. (FOTO CEDIDA POR EL ARCHIVO REGIONAL DEL CIBAO) ‹ >

Cultura e investigación

El director resaltó que la existencia de archivos históricos en localidades de importancia representa un beneficio tanto para la administración pública como para la cultura y la investigación, debido a que permite conservar los documentos en lugares cercanos a las comunidades donde fueron producidos.

En ese sentido, explicó que la descentralización de los servicios archivísticos facilita el acceso de ciudadanos e instituciones a documentos que pueden ser necesarios para realizar gestiones administrativas y acreditar derechos individuales y colectivos.

Asimismo, Rafael Emilio Yunén, resaltó el alcance regional del nuevo archivo y señaló que su creación responde a la necesidad de abrazar la pluralidad cultural, geográfica e histórica de la macrorregión cibaeña, especialmente de la zona norte.

Yunén, destacó que esta iniciativa reafirma el valor de la descentralización de las instituciones públicas y subrayó que no se trata únicamente de descentralizar documentos, sino también de democratizar el acceso al conocimiento y fortalecer las capacidades técnicas y de investigación en las propias comunidades.

Asimismo, valoró la importancia que tiene actualmente el patrimonio documental y destacó la labor que desarrolla el Archivo General de la Nación para ampliar la concepción tradicional de los archivos.

En ese sentido, señaló que el AGN ha impulsado esfuerzos sistemáticos para rescatar y procesar memorias familiares, archivos privados de intelectuales y creadores, testimonios relacionados con la historia empresarial y económica, así como expresiones de la cultura popular de distintos lugares del país.

También resaltó la repatriación digital de valiosos fondos documentales sobre la República Dominicana que se encuentran bajo custodia de archivos en el exterior.

Al referirse al nuevo Archivo Regional del Cibao, explicó que la documentación que será recopilada, conservada y difundida se encuentra actualmente diseminada en numerosas organizaciones de la región, en distintos formatos y colecciones.

De su lado, el encargado del Sistema Nacional de Archivos del AGN, Ángel Hernández, destacó la importancia de la Ley General de Archivos número 481-08, promulgada en 2008, como uno de los principales avances de la gestión esta institución.

Hernández explicó que esta legislación, aprobada por el Congreso Nacional y promulgada por el Poder Ejecutivo, sustituyó a la Ley número 912, de 1935, y estableció un marco normativo moderno para la gestión documental y la preservación del patrimonio archivístico del país.

Dijo que el Sistema Nacional de Archivos tiene como finalidad regular y homologar los procesos archivísticos en las instituciones públicas, mientras que los archivos regionales permiten descentralizar la función archivística, acercar los documentos a la ciudadanía y garantizar la preservación del patrimonio documental de cada región del país.

Estrategia de implementación

Hernández indicó que, tras la promulgación de la ley, se diseñó una estrategia para la implementación y el funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos, con la colaboración de expertos internacionales.

Asimismo, destacó la puesta en marcha de un amplio programa de difusión, asesoría técnica, asistencia y capacitación de personal, destinado a fortalecer las capacidades archivísticas de las entidades públicas.

Por su parte, la encargada del Archivo Regional, Daniela Cruz Gil, explicó que una de las principales funciones de la institución será acompañar a los organismos públicos de la región en la adecuada gestión de los documentos que producen y cuyo valor histórico está reconocido por la legislación nacional.

"Del mismo modo, nos corresponde acopiar y salvaguardar el patrimonio documental mediante la recepción de donaciones de archivos privados, tanto personales como institucionales, cuyos propietarios depositen su confianza en el Archivo General de la Nación para garantizar su preservación y difusión", manifestó Cruz Gil.

La encargada del Archivo Regional señaló que esta labor se integra al programa Rescate del Patrimonio Documental Dominicano, que desarrolla el AGN desde 2017 con el objetivo de identificar, recuperar y conservar documentos históricos de alto valor para la memoria, la identidad y la historia nacional.

Transformación del AGN

Durante la actividad también fueron leídas las palabras del jurista Ramón Antonio Negro Veras, quien, aunque no pudo asistir al acto, destacó la transformación experimentada por el Archivo General de la Nación y valoró la gestión realizada por Roberto Cassá al frente de la institución.

En su mensaje, Negro Veras recordó que, durante años, el Archivo General de la Nación fue percibido como una institución marcada por el desorden y las dificultades para la conservación y consulta de sus fondos documentales.

En ese contexto, resaltó el proceso de reorganización y recuperación impulsado por Cassá y el equipo que lo acompañó desde su llegada a la institución.

La inauguración del Archivo Regional del Cibao representa un paso hacia la descentralización de los servicios archivísticos y el fortalecimiento de las capacidades de preservación, investigación y acceso al patrimonio documental de la región.