JMMB se convierte en primer grupo de empresas financieras con el sello "Aquí Sabemos de Pensiones"

La Superintendencia de Pensiones (Sipen) certificó con el sello "Aquí Sabemos de Pensiones" a JMMB, convirtiéndolo en el primer grupo de empresas financieras en recibir esta distinción.

Esto se debe a que sus equipos completaron satisfactoriamente el programa de capacitación especializado sobre el Sistema Dominicano de Pensiones (SDP), sus beneficios, derechos y las herramientas disponibles para los afiliados.

Esta certificación representa un reconocimiento al compromiso del grupo de empresas JMMB con la educación financiera y previsional como parte de su propuesta de acompañamiento integral a sus clientes.

Áreas de especialización

En República Dominicana, JMMB opera a través de JMMB Bank, Banco Múltiple; JMMB Funds, Sociedad Administradora de Fondos de Inversión; JMMB Puesto de Bolsa; y AFP JMMB BDI, entidades que, desde sus diferentes áreas de especialización, ofrecen soluciones financieras para acompañar a las personas y empresas en distintas etapas y necesidades de su vida financiera.

Como parte del proceso para obtener el sello, los miembros de equipo que integran las empresas JMMB participaron en el programa especializado establecido por Sipen.

De estos, en AFP JMMB BDI, que cuenta con 27 miembros de equipo, el 85.71 % completó satisfactoriamente el programa; en JMMB Bank, con 98 miembros de equipo, el porcentaje de capacitación alcanzó el 95 %; JMMB Puesto de Bolsa, con 84 miembros de equipo, logró un 100 %; JMMB Funds, con 37 miembros de equipo, alcanzó un 94 %; y JMMB Holding, con 39 miembros de equipo, obtuvo un 81 %.

Estos resultados superan el 70 % requerido para la obtención del sello y reflejan el compromiso de las empresas JMMB con que sus equipos cuenten con los conocimientos necesarios para orientar de manera adecuada y oportuna a sus clientes y relacionados sobre el Sistema Dominicano de Pensiones.

El acto de entrega estuvo presidido por:

Francisco A. Torres , superintendente de Pensiones .

, de . Juan José Melo , presidente ejecutivo de JMMB -RD.

, presidente ejecutivo de -RD. Luis Bogaert , vicepresidente ejecutivo de JMMB Bank.

, vicepresidente ejecutivo de Bank. Alberto Viu, vicepresidente ejecutivo de JMMB Funds.

Funds. Eddy Tineo, vicepresidente ejecutivo de AFP JMMB-BDI, entidad que recibió en esta ocasión su recertificación del sello "Aquí Sabemos de Pensiones".

Torres, en sus palabras de agradecimiento, destacó la importancia de la colaboración entre el sector financiero y el sistema de seguridad social para acercar información de calidad a los afiliados.

"Somos parte de un solo ecosistema. En nuestro caso, estamos con una pata en el sector financiero y otra en la seguridad social; por tal razón, siempre les explicamos a las personas cómo funciona su inversión, cómo se generan esos rendimientos, en qué tiempo, qué seguridad tiene y qué riesgos existen", precisó Torres.

El superintendente señaló que se vive en un mundo que no es solo el sector financiero y que quizá algunos permanecen en una élite en la que solamente entra quien entiende estos temas, pero que no debería ser así, tomando en cuenta que existen más de cinco millones de afiliados que son también inversionistas.

"Entonces, para nosotros es de mucha importancia el apoyo que nos está dando el grupo de empresas JMMB en esta iniciativa educativa", destacó.

Asimismo, resaltó la importancia de que las personas que están entrando ahora a su primer trabajo obtengan información sobre cómo funciona el Sistema Dominicano de Pensiones desde una fuente primaria, es decir, sus empleadores, explicada de una manera sencilla para que puedan comprender cómo funciona para ellos, qué oportunidades les brinda y, sobre todo, que cuando surjan interrogantes tengan respuestas oportunas gracias al conocimiento adquirido.

Por su parte, Juan José Melo, presidente ejecutivo de JMMB-RD, señaló que la iniciativa de Sipen está muy alineada con uno de los principales objetivos que mantiene JMMB como organización: la educación financiera.

"En la medida en que las personas se educan financieramente pueden mejorar su calidad de vida, y más en este caso, que es cuando las personas van llegando a su etapa de retiro y el resultado de ese momento de la vida va a depender de muchas de las decisiones que tomen hoy. Esta visión está muy alineada con nuestra propuesta como proveedor de servicios financieros integrados, donde buscamos acompañar a las personas en las diferentes etapas de su vida, entendiendo sus necesidades y ofreciéndoles soluciones que les permitan tomar mejores decisiones", expresó.

Etapas de la vida

Melo agregó que: "En la medida en que todos los que participamos en este ecosistema podamos llevar información para que todos los dominicanos podamos tomar mejores decisiones relacionadas con nuestra salud financiera, tendremos un futuro más próspero".

Ese acompañamiento a lo largo de las distintas etapas de la vida también se materializa en el trabajo de AFP JMMB BDI, que acompaña a sus afiliados en la construcción de los recursos que les permitirán disfrutar de la etapa del retiro con la que sueñan.

A lo largo de su trayectoria, se ha mantenido entre las tres entidades con mayor rentabilidad del sistema y desde el inicio de sus operaciones, ha entregado más de RD$460 millones a sus afiliados y beneficiarios, en pensiones por vejez, cesantía por edad avanzada, ingreso tardío y enfermedad terminal, así como en herencias.

A esto se suma su Plan de Lealtad, que realiza aportes adicionales a la Cuenta de Capitalización Individual (CCI) en cada aniversario, con un porcentaje que aumenta según los años de permanencia.

De esta manera, JMMB reconoce la confianza de sus afiliados y contribuye a que, con el paso del tiempo, puedan fortalecer los recursos que harán posible el retiro que han estado construyendo.

Acerca del grupo de empresas financieras JMMB

Con más de 30 años de experiencia en el mercado regional y raíces jamaicanas, JMMB es un proveedor de servicios financieros integrados comprometido con establecer conexiones genuinas y ofrecer planes financieros personalizados. Su objetivo es complementar el bienestar de sus clientes a través de una amplia gama de soluciones financieras, que incluyen banca e inversiones.

En República Dominicana, el grupo opera a través de JMMB Bank, Banco Múltiple; JMMB Funds, Sociedad Administradora de Fondos de Inversión; JMMB Puesto de Bolsa; y AFP JMMB BDI, ofreciendo asesoría financiera, servicios bancarios, intermediación de instrumentos, administración de inversiones y fondos de pensiones.

Al cierre de 2025, las filiales de JMMB en el país administraban más de RD$65,000 millones en fondos y brindaban servicios a alrededor de 55,000 clientes.