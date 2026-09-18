Karpowership e Intec lanzan programa de formación sobre el sector eléctrico para periodistas

Karpowership Dominican Republic y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) impartirán el Diplomado Introducción al Funcionamiento del Sistema Eléctrico para Periodistas, una iniciativa orientada a fortalecer la comprensión y la cobertura informativa de uno de los sectores más relevantes para el desarrollo del país.

En un cóctel de lanzamiento que reunió a autoridades académicas y diplomáticas, representantes del sector eléctrico y profesionales de la comunicación, los presentes compartieron sobre el valor de la formación especializada y su aporte a una conversación pública mejor informada acerca de este complejo sector.

La propuesta surge como respuesta al interés expresado por periodistas que cubren temas energéticos y la iniciativa de la empresa de tener periodistas capacitados que puedan llevar la información clara y precisa a la población general.

El diplomado, totalmente gratuito y de 60 horas académicas, abordará la cadena completa del sistema eléctrico, desde sus principios fundamentales y la generación hasta la operación, los mercados, la formación de precios, la regulación, la planificación y la transformación del sector.

El programa se desarrollará entre septiembre y noviembre de 2026 y contará con la participación de docentes especializados del Intec y profesionales del sector. Al finalizar, quienes cumplan los requisitos establecidos recibirán la certificación correspondiente.

Una apuesta a las transformaciones de la sociedad

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/19/maria-elisa-jimenez-encargada-de-comunicacion-corporativa-de-karpowership-dominican-republic-98b9ce03.jpg María Elisa Jiménez, encargada de Comunicación Corporativa de Karpowership Dominican Republic. (CORTESÍA DE INTEC)

"Para Intec, la educación continua es una vía fundamental para acompañar las transformaciones de la sociedad y responder a las nuevas demandas profesionales. Este diplomado nos permite poner la experiencia y el rigor académico de la universidad al servicio de un sector estratégico para el país", expresó Rosario Aróstegui, vicerrectora de investigación y vinculación de Intec.

La formación busca facilitar que los periodistas formulen mejores preguntas, distingan los roles de los diferentes actores, interpretando así datos e indicadores que inciden en la competitividad, la productividad y la calidad del sector. De esta manera, la iniciativa procura acercar información especializada a la ciudadanía en un lenguaje comprensible.

"El sector eléctrico es cada vez más relevante para la vida económica y social del país, es por esto que necesita de profesionales de la comunicación preparados para interpretar los datos y expresarlos de manera precisa y digerible a la población a través de los medios de comunicación. Con este diplomado respondemos a una solicitud de los propios periodistas: contar con una formación más amplia que les permita comprender mejor el funcionamiento del sistema para lograr así interpretar y comunicar a través de sus canales", expresó María Elisa Jiménez, encargada de Comunicación Corporativa de Karpowership Dominican Republic.

Durante el encuentro, la embajadora de la República de Turquía en la República Dominicana, S. E. Emriye Bagdagül Ormanci, destacó el valor de la educación y de las alianzas que promueven el intercambio de conocimientos, así como los vínculos de cooperación que mantiene con Intec.

La iniciativa también se vincula con la Meta RD 2036, al fortalecer capacidades profesionales y contribuir a una mejor comprensión de la infraestructura energética que requiere el crecimiento productivo del país. En la actualidad, Karpowership aporta 408 megavatios de capacidad contratada al sistema eléctrico dominicano.

Luego del acto protocolar, los asistentes compartieron durante un cóctel que sirvió como espacio de intercambio entre representantes de la academia, el cuerpo diplomático, el sector energético y los medios de comunicación.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/19/victor-puente-patria-urbaez-y-randy-jimenez-periodistas-participantes-del-diplomado-introduccion-al-sistema-electrico-fe893150.jpg Victor Puente, Patria Urbáez y Randy Jiménez. (CORTESÍA DE INTEC) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/19/jarrinzon-quevedo-gerente-comercial-y-iosvanni-lopez-profesor-de-intec-cb9779d5.jpg Jarrinzon Quevedo, gerente comercial y Iosvanni López, profesor de INTEC (CORTESÍA DE INTEC) ‹ >