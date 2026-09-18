Logomarca celebra su 40 aniversario de trayectoria
La historia de la empresa también está vinculada a proyectos y colaboraciones con empresas, instituciones y organizaciones del país
Logomarca celebró su 40 aniversario de trayectoria, en la que resalta el trabajo, la evolución y el compromiso con sus clientes.
Desde sus inicios, la empresa se ha enfocado en convertirse en un aliado estratégico para empresas e instituciones, mediante una propuesta que abarca soluciones como sellos, artículos promocionales, placas de reconocimiento, trofeos y servicios de confección textil, entre otras opciones.
A lo largo de estos 40 años, Logomarca ha acompañado distintas etapas del mercado dominicano, incorporando nuevas tecnologías, procesos y servicios para mantenerse a la vanguardia y responder a un entorno cada vez más competitivo.
Uno de los pasos relevantes en este proceso de transformación fue el fortalecimiento de su área textil, con la incorporación de soluciones de sublimación, bordado y DTF. Esta expansión permitió:
- Ampliar su oferta
- Generar nuevas oportunidades de crecimiento
- Fortalecer su presencia en el mercado
"40 años comprometidos con la excelencia"
La historia de la empresa también está vinculada a proyectos y colaboraciones con empresas, instituciones y organizaciones del país, para las que ha desarrollado productos personalizados destinados a eventos corporativos, reconocimientos, competencias deportivas, campañas promocionales y otras ocasiones especiales.
La personalización y la atención a las necesidades particulares de cada cliente se han mantenido como parte de una propuesta que busca combinar experiencia y capacidad de innovación.
Bajo el lema "40 años comprometidos con la excelencia", Logomarca conmemora este aniversario reconociendo el camino recorrido y los vínculos construidos durante cuatro décadas, mientras proyecta una nueva etapa de crecimiento, evolución y adaptación a los desafíos del mercado.