Logomarca celebra su 40 aniversario de trayectoria

Delcy Rodríguez, Valentín Soto, Lorenzo Gómez, Fatima Rodríguez de Gómez, Juan Carlos Gómez y Verónica Castillo. ( CORTESÍA DE LOGOMARCA )

Logomarca celebró su 40 aniversario de trayectoria, en la que resalta el trabajo, la evolución y el compromiso con sus clientes.

Desde sus inicios, la empresa se ha enfocado en convertirse en un aliado estratégico para empresas e instituciones, mediante una propuesta que abarca soluciones como sellos, artículos promocionales, placas de reconocimiento, trofeos y servicios de confección textil, entre otras opciones.

A lo largo de estos 40 años, Logomarca ha acompañado distintas etapas del mercado dominicano, incorporando nuevas tecnologías, procesos y servicios para mantenerse a la vanguardia y responder a un entorno cada vez más competitivo.

Uno de los pasos relevantes en este proceso de transformación fue el fortalecimiento de su área textil, con la incorporación de soluciones de sublimación, bordado y DTF. Esta expansión permitió:

Ampliar su oferta

Generar nuevas oportunidades de crecimiento

Fortalecer su presencia en el mercado

"40 años comprometidos con la excelencia"

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/18/whatsapp-image-2026-09-18-at-32700-pm-1-107d4c8d.jpeg Lorenzo Gómez, presidente fundador. (CORTESÍA DE LOGOMARCA)

La historia de la empresa también está vinculada a proyectos y colaboraciones con empresas, instituciones y organizaciones del país, para las que ha desarrollado productos personalizados destinados a eventos corporativos, reconocimientos, competencias deportivas, campañas promocionales y otras ocasiones especiales.

La personalización y la atención a las necesidades particulares de cada cliente se han mantenido como parte de una propuesta que busca combinar experiencia y capacidad de innovación.

Bajo el lema "40 años comprometidos con la excelencia", Logomarca conmemora este aniversario reconociendo el camino recorrido y los vínculos construidos durante cuatro décadas, mientras proyecta una nueva etapa de crecimiento, evolución y adaptación a los desafíos del mercado.