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Logomarca celebra su 40 aniversario de trayectoria

La historia de la empresa también está vinculada a proyectos y colaboraciones con empresas, instituciones y organizaciones del país

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    Logomarca celebra su 40 aniversario de trayectoria
    Delcy Rodríguez, Valentín Soto, Lorenzo Gómez, Fatima Rodríguez de Gómez, Juan Carlos Gómez y Verónica Castillo. (CORTESÍA DE LOGOMARCA)

    Logomarca celebró su 40 aniversario de trayectoria, en la que resalta el trabajo, la evolución y el compromiso con sus clientes.

    Desde sus inicios, la empresa se ha enfocado en convertirse en un aliado estratégico para empresas e instituciones, mediante una propuesta que abarca soluciones como sellos, artículos promocionales, placas de reconocimiento, trofeos y servicios de confección textil, entre otras opciones.

    A lo largo de estos 40 años, Logomarca ha acompañado distintas etapas del mercado dominicano, incorporando nuevas tecnologías, procesos y servicios para mantenerse a la vanguardia y responder a un entorno cada vez más competitivo.

    Uno de los pasos relevantes en este proceso de transformación fue el fortalecimiento de su área textil, con la incorporación de soluciones de sublimación, bordado y DTF. Esta expansión permitió:

    • Ampliar su oferta
    • Generar nuevas oportunidades de crecimiento
    • Fortalecer su presencia en el mercado

    "40 años comprometidos con la excelencia"

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    Infografía
    Lorenzo Gómez, presidente fundador. (CORTESÍA DE LOGOMARCA)

    La historia de la empresa también está vinculada a proyectos y colaboraciones con empresas, instituciones y organizaciones del país, para las que ha desarrollado productos personalizados destinados a eventos corporativos, reconocimientos, competencias deportivas, campañas promocionales y otras ocasiones especiales.

    La personalización y la atención a las necesidades particulares de cada cliente se han mantenido como parte de una propuesta que busca combinar experiencia y capacidad de innovación.

    Bajo el lema "40 años comprometidos con la excelencia", Logomarca conmemora este aniversario reconociendo el camino recorrido y los vínculos construidos durante cuatro décadas, mientras proyecta una nueva etapa de crecimiento, evolución y adaptación a los desafíos del mercado.

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