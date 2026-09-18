Interval y Fundación Sinfonía ofrecen educación financiera a músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional

Interval Puesto de Bolsa, en colaboración con Fundación Sinfonía, realizó una jornada de educación financiera dirigida a integrantes de la Orquesta Sinfónica Nacional, con el objetivo de brindarles herramientas prácticas para fortalecer la gestión de sus recursos y ampliar sus conocimientos sobre las oportunidades que ofrece el mercado de valores dominicano.

La iniciativa parte de una visión compartida: el desarrollo de una carrera profesional también requiere una adecuada planificación financiera. En ese sentido, el encuentro abordó conceptos esenciales para administrar los ingresos, establecer objetivos financieros y conocer alternativas que permitan construir una estrategia de inversión acorde con las necesidades de cada persona.

La charla estuvo a cargo de Aldo Cross y Carlos Armenteros, representantes de Interval Puesto de Bolsa, quienes explicaron de manera práctica las diferencias entre ahorrar e invertir, el funcionamiento del mercado de valores y los principales factores que deben considerarse antes de tomar una decisión de inversión.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/18/musicos-durante-la-charla-1-69fc6551.jpg Músicos durante la charla. (CEDIDA POR FUNDACIÓN SINFONÍA)

Durante el encuentro, destacaron que no existe una única estrategia aplicable a todos los inversionistas. La selección de una alternativa de inversión debe responder a elementos como los objetivos financieros, el horizonte de tiempo, el nivel de conocimiento y la tolerancia al riesgo de cada persona.

Opciones de inversión accesibles

Los participantes también conocieron el rol de los puestos de bolsa como intermediarios para acceder al mercado de valores, así como distintas alternativas disponibles, entre ellas Mutuos de Valores, bonos públicos y privados, cuotas de fondos de inversión, cuotas de fideicomisos de oferta pública y acciones, acompañadas de asesoría especializada de acuerdo con el perfil y los objetivos de cada inversionista.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/18/miguel-de-moya-y-alberto-paino-henriquez-474bb459.jpg Miguel De Moya y Alberto Paíno Henríquez. (CEDIDA POR FUNDACIÓN SINFONÍA)

Uno de los puntos abordados durante la jornada fue la accesibilidad al mercado de valores. Los representantes de Interval explicaron que invertir no es una alternativa exclusiva para grandes patrimonios y que existen opciones que permiten iniciar desde RD$10,000, dependiendo de las características y condiciones de cada producto.

Asimismo, los músicos recibieron orientación sobre el proceso de apertura de una cuenta de corretaje, los diferentes horizontes de inversión y los mecanismos de autorización y seguimiento de las operaciones.

A través de esta colaboración, Interval Puesto de Bolsa y Fundación Sinfonía reafirman su interés en acercar la educación financiera a distintos sectores de la sociedad, brindando conocimientos que contribuyan a una gestión más consciente de los recursos y a una mejor comprensión de las alternativas disponibles para alcanzar objetivos financieros.

La jornada permitió integrar la educación financiera al desarrollo profesional de los músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional, promoviendo una cultura de planificación e inversión que les permita tomar decisiones con mayor conocimiento y visión de largo plazo