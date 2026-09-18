Starbucks lleva el sabor del Caribe a Bahía Príncipe Explore Punta Cana

Giuliana Farrari, Luis Francisco, Juan Carlos Pais, Manuel Berge´s, Sheyla Moya, Osvaldo Sazo, Luis Gonza´lez, Javier Ferrando, Joselia de los Santos y Samuel Andu´jar. ( FOTO CEDIDA POR STARBUCKS )

Starbucks República Dominicana, operada por Green Star Partners, continúa llevando la Experiencia Starbucks a nuevos espacios del mercado con la apertura de su nueva tienda en el Bahía Príncipe Explore Punta Cana, ubicada en el lobby principal del resort.

La apertura es también un hito a escala regional: esta cafetería es la primera de su tipo ubicada dentro de un resort todo incluido en Latinoamérica y el Caribe: convirtiendo al Bahía Príncipe Explore Punta Cana en un destino pionero para la expansión internacional de la marca.

Con un diseño integral y orgánico al carácter tropical y relajado de Punta Cana, el nuevo Tercer Espacio combina la esencia del diseño de Starbucks con una propuesta inspirada en la calidez, las texturas y la atmósfera del Caribe.

La propuesta parte de la arquitectura existente del hotel y, a solicitud de este, conserva elementos de metal y madera de nogal presentes en el lobby. Estas características fueron incorporadas como parte integral del concepto de Starbucks, creando una transición armónica entre la nueva tienda y su entorno.

La madera de nogal aporta profundidad, calidez y continuidad visual a lo largo del espacio; mientras los paneles de mimbre, ubicados detrás de la barra, brindan una textura más ligera y artesanal.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/18/4-osvaldo-sazo-juan-carlos-pais-luis-francisco-y-manuel-berges-61e0001d.jpg Osvaldo Sazo, Juan Carlos Pais, Luis Francisco y Manuel Bergés. (FOTO CEDIDA POR STARBUCKS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/18/8-antonio-clavijo-nono-martinez-y-cristian-lamela-5dc8c832.jpg Antonio Clavijo, Nono Martínez y Cristian Lamela. (FOTO CEDIDA POR STARBUCKS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/18/9-giuliana-ferrari-e0cbc9b6.jpg Giuliana Ferrari. (FOTO CEDIDA POR STARBUCKS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/18/10-gara-abela-y-banesa-burque-a2bb6f46.jpg Gara Abela y Banesa Burque. (FOTO CEDIDA POR STARBUCKS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/18/11-sofia-villegas-laura-marie-mendez-y-adriana-sol-80858d5b.jpg Sofía Villegas, Laura Marie Méndez y Adriana Sol. (FOTO CEDIDA POR STARBUCKS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/18/13-yillania-cascante-nicole-mohler-y-edith-hernandez-199e488a.jpg Yillania Cascante, Nicole Mohler y Edith Hernández. (FOTO CEDIDA POR STARBUCKS) ‹ >

En conjunto, ambos materiales crean un ambiente acogedor y relajado, con sutiles referencias a los interiores tropicales y caribeños, que complementan la experiencia general del resort.

A pesar de su formato compacto, la cafetería incorpora un pequeño espacio de lounge donde los huéspedes pueden disfrutar de sus bebidas favoritas y hacer una pausa durante su estancia. Este lugar refuerza el rol de Starbucks como un espacio de encuentro y conexión, más allá de una experiencia exclusivamente transaccional.

"La nueva tienda representa una oportunidad muy especial para llevar la Experiencia Starbucks a uno de los destinos turísticos más importantes de República Dominicana", afirmó Osvaldo Sazo, gerente general de Starbucks República Dominicana.

"Buscamos crear un Tercer Espacio que se sintiera auténtico para la marca y para Punta Cana, respetando la arquitectura existente e incorporando materiales que conectaran naturalmente con el entorno. El resultado es una tienda cálida y acogedora, pensada para que nuestros clientes puedan disfrutar de Starbucks como parte de su experiencia en el Caribe", agregó.

Si bien la cafetería Starbucks estará ubicada dentro del resort, las compras no están incluidas en el paquete todo incluido del resort. Los huéspedes que deseen visitar la cafetería podrán adquirir bebidas y alimentos de Starbucks por separado, ofreciendo una experiencia de café premium adicional durante su estadía.

Con esta apertura, Starbucks continúa fortaleciendo su presencia en República Dominicana y ampliando los espacios donde sus clientes pueden disfrutar de momentos de conexión, café y comunidad, llevando la experiencia de la marca a destinos que forman parte del dinamismo turístico del país.

Este hito eleva el total de Starbucks a 17 cafeterías en República Dominicana y suma un total de 200 partners (colaboradores) en el mercado. La cafetería estará abierta todos los días de 6:30 a.m. a 10:30 p.m.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/18/3-equipo-starbucks-bahia-principe-jpg-65ea6059.jpg Equipo Starbucks Bahía Príncipe. (FOTO CEDIDA POR STARBUCKS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/18/5-starbucks-bahia-principe-8dd91bad.jpg Inauguración de Starbucks Bahía Príncipe. (FOTO CEDIDA POR STARBUCKS) ‹ >

Acerca de Green Star Partners

Green Star Partners es una alianza estratégica creada entre Star Retail, Grupo Pais, Caribbean Cinemas y Punta Espada, que combina décadas de experiencia nacional e internacional en sectores como alimentos, bebidas y retail. Desde mayo de 2020, el conglomerado Green Star Partners opera y expande la marca Starbucks en República Dominicana.