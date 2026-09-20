ARS Reservas celebra la segunda edición de su feria de salud

ARS Reservas ofreció a los colaboradores de la Familia Reservas y relacionados una jornada de salud con la segunda edición de su feria "Tu salud, tu mayor reserva", en el club del Banco de Reservas.

La actividad inaugural fue encabezada por el vicepresidente ejecutivo de ARS Reservas, Martín Gabirondo, y contó con la presencia de ejecutivos de las Empresas Subsidiarias, clientes y patrocinadores.

La feria de salud se desarrolló durante dos días y estuvo enfocada en promover la prevención, el autocuidado y el bienestar a través de charlas, consultas médicas, oftalmológicas, vacunación para adultos y niños, evaluaciones preventivas y orientación especializada.

Respaldo

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/20/2-elpidio-rojas-edward-sanchez-juan-mustafa-martin-gabirondo-yamily-lopez-henry-fuentes-y-luis-valdez-8037d6d3.jpg Elpidio Rojas, Edward Sánchez, Juan Mustafá, Martín Gabirondo, Yamily López, Henry Fuentes y Luis Valdez. (ARS RESERVAS)

La jornada contó con el apoyo de Cortina Medical, Odontodom, Optimax, Numed, Amadita, Cimer, PrediagG, Centro Médico Express, Instituto Espaillat y Cabral, Laboratorio Referencia y el Ministerio de Salud Pública. Más de 20 marcas patrocinadoras robustecieron la propuesta de esta segunda edición para el disfrute de sus visitantes.

La iniciativa responde a la visión de la institución y de Banreservas de fortalecer el enfoque preventivo de ARS Reservas:

Promoviendo estilos de vida saludables

Ofreciendo un acompañamiento más oportuno

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/20/3-agnes-brouwer-y-fanny-ynoa-e636d1ec.jpg Agnes Brouwer y Fanny Ynoa. (ARS RESERVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/20/4-arabella-michelen-y-nairovis-vasquez-0a44515d.jpg Arabella Michelén y Nairovis Vásquez (ARS RESERVAS) ‹ >