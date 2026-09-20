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Carl´s Junior
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Carl´s Junior abre sus puertas en la República Dominicana

El establecimiento fue desarrollado bajo el concepto internacional "In-Line"

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    Carl´s Junior abre sus puertas en la República Dominicana
    Mónica Cabrera, Maureen Brown y Julio Sánchez. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

    La cadena norteamericana de hamburguesas a la parrilla,  Carl´s Junior presentó su propuesta en República Dominicana durante un encuentro celebrado en su nuevo establecimiento de la plaza comercial Galería 360, en la avenida John F. Kennedy.

    El encuentro estuvo encabezado por Mónica Cabrera Pérez, Ceo para México y República Dominicana de Dath, empresa operadora de la franquicia en el país, quien ofreció las palabras de bienvenida y compartió con los invitados durante la presentación.

    "Llegamos al país con el compromiso de ofrecer una experiencia de excelencia, con los estándares internacionales de Carl´s Jr., sustentada en la calidad de nuestros productos, un servicio cercano y un ambiente pensado para el disfrute de nuestros invitados, así llamamos a nuestros clientes", expresó Cabrera Pérez.

    Sobre el diseño del establecimiento

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    Infografía
    Ejecutivos de la franquicia y colaboradores de la nueva sucursal. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

    El establecimiento fue desarrollado bajo el concepto internacional "In-Line", concebido para integrarse a centros comerciales de alta afluencia mediante espacios modernos, funcionales y alineados con la identidad visual de la marca.

    Su diseño incorpora una imagen contemporánea y áreas de servicio, en un entorno que procura comodidad para los visitantes y una atención amable, acorde con las prácticas operativas de Carl´s Junior, indica una nota de prensa.

    La apertura también representa la incorporación de más de 25 colaboradores directos, además de las oportunidades indirectas generadas mediante alianzas con proveedores y socios comerciales vinculados con la puesta en funcionamiento del restaurante. La actividad contó, además, con la presencia de:

    • Maureen Brown, directora senior de mercadeo y operaciones para las Américas
    • Julio Sánchez Capó, director internacional de Operaciones de CKE Restaurants, empresa propietaria de la marca a nivel global.
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