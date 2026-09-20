Elvis Crespo cierra The Event 2026 en Lifestyle Puerto Plata
Reunió a más de 2,000 turistas nacionales e internacionales en diferentes escenarios de su complejo turístico
El reconocido merenguero puertorriqueño Elvis Crespo dio un cierre especial a la programación del Lifestyle Holidays, edición The Event 2026, su tradicional encuentro anual, que durante tres días reunió a más de 2,000 turistas nacionales e internacionales en diferentes escenarios de su complejo turístico en Puerto Plata.
Entre las actividades destacó "Tropical Breeze", realizada en la terraza de Chairman´s Circle, con las actuaciones de Groove Wave y DJ Jordy Estrella. Otros espacios del complejo acogieron presentaciones de artistas, DJs y producciones de entretenimiento.
La jornada central de The Event 2026, celebrada ayer, sábado 19 de septiembre, en Center Court, incluyó las actuaciones de:
- Playback Band
- Frandy Sax
- VDJ Julian Serrano
La participación de los bailarines de Lifestyle, espectáculos audiovisuales y fuegos artificiales. Elvis Crespo tuvo a su cargo el cierre musical de la noche, en su regreso a Lifestyle después de su participación en The Event 2023.
Un evento de tradición
El presidente del Grupo Hotelero Lifestyle, Markus Wischenbart, destacó la trayectoria de la empresa en la zona turística de Puerto Plata y su aporte a la generación de empleos en la Costa Norte.
Grupo Lifestyle cuenta con 24 años de presencia en la zona y genera más de 3,000 empleos directos, consolidándose como uno de los actores vinculados al desarrollo de la actividad turística en la región.
A lo largo de los años, The Event se ha convertido en una de las principales celebraciones anuales de Lifestyle en Puerto Plata, con una cartelera que ha incluido a artistas como Daddy Yankee, Wyclef Jean, The Temptations, Los Hermanos Rosario, Manny Cruz, Los Ilegales, John Martin y SkyBlu, de LMFAO, entre otros.
La edición de 2026 concluyó así con tres días de actividades dirigidas a turistas nacionales e internacionales, combinando la oferta de entretenimiento del complejo con la experiencia vacacional que ofrece Puerto Plata como destino turístico.