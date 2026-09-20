Elvis Crespo cierra The Event 2026 en Lifestyle Puerto Plata

La jornada central de The Event 2026 se celebró ayer, sábado 19 de septiembre, en Center Court. ( CORTESÍA DE LIFESTYLE HOLIDAYS )

El reconocido merenguero puertorriqueño Elvis Crespo dio un cierre especial a la programación del Lifestyle Holidays, edición The Event 2026, su tradicional encuentro anual, que durante tres días reunió a más de 2,000 turistas nacionales e internacionales en diferentes escenarios de su complejo turístico en Puerto Plata.

Entre las actividades destacó "Tropical Breeze", realizada en la terraza de Chairman´s Circle, con las actuaciones de Groove Wave y DJ Jordy Estrella. Otros espacios del complejo acogieron presentaciones de artistas, DJs y producciones de entretenimiento.

La jornada central de The Event 2026, celebrada ayer, sábado 19 de septiembre, en Center Court, incluyó las actuaciones de:

Playback Band

Frandy Sax

VDJ Julian Serrano

La participación de los bailarines de Lifestyle, espectáculos audiovisuales y fuegos artificiales. Elvis Crespo tuvo a su cargo el cierre musical de la noche, en su regreso a Lifestyle después de su participación en The Event 2023.

Un evento de tradición

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/20/whatsapp-image-2026-09-20-at-10649-pm-ce4bc656.jpeg Miles se dieron cita a este encuentro. (CORTESÍA DEGRUPO HOTELERO LIFESTYLE)

El presidente del Grupo Hotelero Lifestyle, Markus Wischenbart, destacó la trayectoria de la empresa en la zona turística de Puerto Plata y su aporte a la generación de empleos en la Costa Norte.

Grupo Lifestyle cuenta con 24 años de presencia en la zona y genera más de 3,000 empleos directos, consolidándose como uno de los actores vinculados al desarrollo de la actividad turística en la región.

A lo largo de los años, The Event se ha convertido en una de las principales celebraciones anuales de Lifestyle en Puerto Plata, con una cartelera que ha incluido a artistas como Daddy Yankee, Wyclef Jean, The Temptations, Los Hermanos Rosario, Manny Cruz, Los Ilegales, John Martin y SkyBlu, de LMFAO, entre otros.

La edición de 2026 concluyó así con tres días de actividades dirigidas a turistas nacionales e internacionales, combinando la oferta de entretenimiento del complejo con la experiencia vacacional que ofrece Puerto Plata como destino turístico.