La revista Mercado realiza el "Top Lawyers Power Lunch"

La revista Mercado realizó el Top Lawyers Power Lunch, un encuentro que reunió a abogados y especialistas para analizar la evolución de la justicia dominicana, los desafíos regulatorios y tecnológicos que enfrentan las empresas y el papel de la seguridad jurídica en el desarrollo económico.

Este encuentro puso en el centro de la conversación que la inteligencia artificial, la digitalización, los nuevos modelos de negocio y la globalización están modificando la manera de investigar, analizar, negociar y ejercer el derecho, al tiempo que aumentan las exigencias sobre abogados, empresas e instituciones.

Previo al inicio de la jornada, Mercado Media Network rindió una mención especial a William C. Headrick, socio fundador de Headrick Rizik Álvarez & Fernández, en reconocimiento a una trayectoria dedicada al ejercicio del derecho, la formación de nuevas generaciones de abogados y juristas y la promoción de valores de integridad y excelencia profesional.

Durante las palabras de apertura, Patricia De Moya, presidenta y editora en jefe de Mercado Media Network, planteó que el evento y la edición de septiembre de revista Mercado invitan a reflexionar sobre dos dimensiones del poder:

La fuerza del conocimiento, la experiencia y la capacidad de incidir, y el compromiso de ejercer esa influencia con responsabilidad, propósito y visión de futuro.

Compartió que hablar de justicia implica hablar de confianza, derecho, institucionalidad y seguridad jurídica. En ese contexto, señaló que reconocer a los profesionales del derecho significa poner en valor una contribución que alcanza decisiones empresariales, negociaciones, inversiones, políticas públicas, defensa de derechos y reformas con impacto en el país.

Las reformas del sistema de justicia

Uno de los primeros temas abordados fue la transformación institucional impulsada desde el Poder Ejecutivo. Antoliano Peralta, ministro de Justicia, calificó las reformas jurídicas promovidas por la administración del presidente Luis Abinader como "puntadas con bisturí".

Resaltó la creación del Ministerio de Justicia mediante la Ley 80-25, promulgada en agosto de 2025.

Explicó que la institución concentra funciones vinculadas con la colaboración del Poder Ejecutivo con el sistema de justicia, la coordinación de las políticas de derechos humanos, la representación del Estado en materia de justicia y la revisión de determinadas cláusulas arbitrales.

El panel "El derecho que está transformando los negocios", moderado por Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de FINJUS, llevó la conversación hacia los desafíos que enfrenta el sector privado ante un entorno marcado por innovación, tecnología y cambios regulatorios.

Yorlin Vásquez, jueza de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, sostuvo que el Poder Judicial no necesariamente debe avanzar al mismo ritmo que los negocios, sino garantizar respuestas sólidas sustentadas en derecho.

Para ello, consideró fundamental contar con profesionales con sólida formación jurídica y capacidad para comprender las transformaciones que atraviesan las actividades económicas.

Desde la perspectiva empresarial, José Alfredo Rizek, socio fundador y gerente de Rizek Abogados, identificó la innovación constante como uno de los principales desafíos jurídicos para las compañías.

La aprobación del nuevo Código Penal y el debate sobre un proyecto de ley de sociedades comerciales son, a su juicio, ejemplos de cómo los cambios normativos obligan a las empresas a revisar sus planes de negocio y establecer nuevas estrategias.

Por su parte, Carolina Figuereo, directora de Legal y Cumplimiento de Altio Safi, abordó el cumplimiento regulatorio desde una perspectiva estratégica.

Planteó que las empresas deben desarrollar una cultura en la que el cumplimiento sea entendido como un mecanismo para proteger y hacer sostenible el negocio, además de generar confianza entre inversionistas y participantes del mercado.

Yurosky Mazara, socio director de Mazara Abogados, llamó a superar la percepción del abogado como una figura que simplemente impone límites al negocio.

Defendió una visión en la que el profesional jurídico participe desde el diseño de la estrategia empresarial y contribuya a mitigar riesgos antes de que estos puedan convertirse en problemas de mayor dimensión.

Seguridad jurídica y confianza para invertir

La dimensión económica de la justicia constitucional fue abordada por Napoleón Estévez, presidente del Tribunal Constitucional de República Dominicana, quien destacó la importancia de mantener y fortalecer la interlocución entre la justicia y el sector empresarial.

Estévez explicó que la Constitución establece el marco jurídico en el que se desarrolla la vida económica nacional e incluye principios como la libertad de empresa, la libre competencia y la igualdad entre los agentes económicos.

El presidente del Tribunal Constitucional también repasó decisiones jurisprudenciales relacionadas con la igualdad de trato entre empresas públicas y privadas, la libertad de empresa y la libre competencia, así como el principio de igualdad frente a medidas destinadas a corregir desigualdades estructurales.

En su exposición, subrayó que la seguridad jurídica no significa inmovilizar el derecho. Las nuevas realidades sociales, económicas y tecnológicas exigen que los tribunales puedan revisar sus criterios para mantenerlos acordes con el marco constitucional y jurídico vigente.

Para Estévez, la confianza en el ordenamiento jurídico permite reducir:

La incertidumbre

Facilitar la planificación de largo plazo

Generar condiciones para que la iniciativa privada desarrolle su potencial dentro de un mercado confiable.

Reconocimiento al liderazgo jurídico

El Mercado Top Lawyers Power Lunch también sirvió como espacio de reconocimiento especial al jurista Luis Henry Molina, por su trayectoria y liderazgo institucional, así como por sus aportes durante su gestión al frente de distintas instancias del sistema de justicia dominicano.

El magistrado homenajeado destacó la transformación institucional y la importancia de construir instituciones capaces de sostener los cambios más allá de quienes los impulsan. También resaltó la necesidad de una justicia cercana, capaz de responder a tiempo y centrada en las personas.

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