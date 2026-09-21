El Café Literario y el Club de Lectura Verónica Sención visitan la Mediateca Aquiles Azar

Marianne de Tolentino, Asia Azar, Veronica Sencion y Licellote Baiges. ( CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES )

El Café Literario y el Club de Lectura Verónica Sención realizaron una visita de cortesía a la Mediateca Aquiles Azar, ubicada en el Museo de Arte Moderno, con el propósito de conocer sus instalaciones, así como el valioso patrimonio bibliográfico y documental que resguarda esta institución cultural.

La visita reunió a integrantes del Café Literario y el Club de Lectura, quienes fueron recibidos por la coordinadora de la Mediateca, Lic. Licelotte Baigés y representantes de su voluntariado, entre ellas Asia Azar y Ana Marina Méndez.

Durante el encuentro, los visitantes tuvieron la oportunidad de conocer de cerca el proceso de recuperación, preservación y actualización del patrimonio bibliográfico de la antigua Biblioteca del Museo de Arte Moderno, una importante labor que ha alcanzado avances significativos durante el presente año 2026.

Actualmente, la Mediateca Aquiles Azar alberga un valioso acervo bibliográfico y documental que constituye una importante fuente de consulta, investigación y aprendizaje para estudiantes, investigadores, artistas, gestores culturales, lectores y para todas aquellas personas interesadas en profundizar en las diversas manifestaciones del arte y la cultura.

En el marco de la visita las integrantes del Café Literario y el Club de Lectura aprovecharon para hacer una donación de libros de literatura infantil y libros de arte a la Mediateca.

Asimismo expresaron su satisfacción y agradecimiento por la acogida recibida, destacando el significado de compartir un espacio dedicado a la preservación y difusión del conocimiento.

Por su parte, las representantes de la Mediateca valoraron especialmente la visita de un grupo de personas que, al igual que la institución, encuentran en los libros, la lectura y el arte espacios para el diálogo, la reflexión, el intercambio de ideas y la construcción colectiva del conocimiento.

Un encuentro para fortalecer vínculos

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/21/dsc0013-lourdes-verges-yildalina-teatem-brache-varinia-caamano-y-fiona-almonte-a1bb13a2.jpg Lourdes Verges, Yildalina Teatem Brache, Varinia Caamaño y Fiona Almonte. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

Este primer encuentro constituye, asimismo, una oportunidad para crear nuevas sinergias entre ambas entidades, impulsar actividades de intercambio cultural y contribuir a acercar el patrimonio bibliográfico y artístico a una comunidad cada vez más amplia de lectores y amantes de la cultura.

El Café Literario y el Club de Lectura Verónica Sención reafirmaron, con esta visita, su compromiso con la promoción de la lectura como herramienta de formación, diálogo y transformación, así como su interés en apoyar espacios que contribuyen a preservar y difundir el patrimonio cultural dominicano.