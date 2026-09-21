El Grupo Abastel anuncia alianza exclusiva con Grupo Celo

Ramón Ceravalls, Eduardo Aguiló, Marta Balcázar y Edu Aguilo Balet. ( CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES )

El Grupo Abastel, en colaboración con Grupo CELO, presentó oficialmente al país una solución arquitectónica de última generación para las fachadas de todo tipo de construcciones. Esta alianza estratégica posiciona a Abastel como socio exclusivo de CELO en República Dominicana, aportando innovación y sostenibilidad al sector de la construcción.

El evento, realizado en el showroom del Grupo Abastel, reunió a arquitectos e ingenieros de prestigio, así como a constructoras líderes del país, quienes conocieron de primera mano las ventajas de las fachadas ventiladas de la firma Celo.

Durante el encuentro se destacó que entre los principales beneficios de estos sistemas está que crean un aislamiento, climático que protege la estructura, reducen significativamente los costos de mantenimiento, evitando la necesidad de repintar con frecuencia, aislamiento termoiónico, ofrecen mayor durabilidad y una estética moderna para edificaciones residenciales, comerciales e institucionales.

El desarrollo de la construcción

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/21/foto-3-1-29f40c31.jpg Fabiola Reyes,Pablo Aguiló yBlanca Aguiló. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Eduardo Aguiló, presidente del Grupo Abastel, expresó: "Estamos muy felices de presentar al sector construcción las nuevas y modernas estructuras Celo, junto a arquitectos e ingenieros de la República Dominicana".

El encuentro también contó con la participación de los principales ejecutivos de Celo, entre ellos Ramón Caravalls director general Celo Fachadas y Edu Aguiló Balet, director comercial Celo, quienes expusieron de primera mano los beneficios que ofrecen los sistemas Celo para los profesionales de la construcción.

Los asistentes, entre ellos arquitectos invitados y constructoras de prestigio nacional, coincidieron en que esta solución representa un avance importante para el desarrollo de la construcción en el país, al integrar tecnología europea con las necesidades locales de eficiencia y sostenibilidad.

Con esta alianza, Abastel y Celo reafirman su compromiso de impulsar la modernización del sector, ofreciendo alternativas que elevan los estándares de calidad y contribuyen al crecimiento económico y urbano de la República Dominicana.