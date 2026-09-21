Sodomefyc celebra el XV Congreso Internacional de Medicina Familiar y Comunitaria

El XV Congreso Internacional de Medicina Familiar y Comunitaria 2026 estuvo dedicado a la Dra. Ana Lucía Meyer Lorenzo, como reconocimiento a su trayectoria y a sus aportes al desarrollo de la Medicina Familiar y Comunitaria en la República Dominicana. ( CORTESÍA DE SODOMEFYC )

La Sociedad Dominicana de Medicina Familiar y Comunitaria (Sodomefyc) destacó el papel de la Medicina Familiar como pilar fundamental de la Atención Primaria, al considerar que un primer nivel de atención fortalecido y con capacidad resolutiva puede responder a al menos el 80 % de los problemas de salud de la población.

El planteamiento fue uno de los principales mensajes del XV Congreso Internacional de Medicina Familiar y Comunitaria 2026, celebrado en Punta Cana bajo el tema "El poder de una Atención Primaria Resolutiva: Familia, Comunidad y enfermedades de alto impacto" y dedicado a la Dra. Ana Lucía Meyer.

La presidenta de Sodomefyc Dra. Wendy E. Rosario Medina, sostuvo que fortalecer la Atención Primaria implica superar un modelo centrado únicamente en referir pacientes y avanzar hacia un primer nivel con capacidad para evaluar, prevenir, diagnosticar, tratar y dar seguimiento a las principales condiciones de salud.

"La Atención Primaria no puede limitarse a referir pacientes. Tiene que resolver", afirmó Rosario Medina.

La especialista explicó que una Atención Primaria sólida permite que los pacientes encuentren en el primer nivel una verdadera puerta de entrada al sistema de salud, donde puedan recibir evaluación, seguimiento, prevención y manejo de enfermedades agudas y crónicas, y ser referidos a otros niveles únicamente cuando requieran una atención de mayor complejidad.

En este modelo, señaló, el médico familiar ocupa un papel esencial, debido a que su formación le permite abordar una amplia diversidad de problemas de salud, acompañar a las personas durante las distintas etapas de la vida, integrar la prevención y el tratamiento, y coordinar la atención cuando el paciente necesita otros servicios especializados.

Durante el congreso, Sodomefyc puso de relieve la necesidad de continuar fortaleciendo un primer nivel de atención que sea cercano, preventivo, integral y resolutivo, capaz de responder a las necesidades reales de las familias y comunidades.

Rosario Medina destacó que una Atención Primaria con mayor capacidad de respuesta contribuye a reducir referencias innecesarias, disminuir la fragmentación de los servicios y favorecer un uso más eficiente de los recursos del sistema de salud.

Fortalecer atención primaria

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/21/whatsapp-image-2026-09-21-at-114753-am-06a56caa.jpeg La presidenta de Sodomefyc Dra. Wendy E. Rosario Medina, sostuvo que fortalecer la Atención Primaria. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

La presidenta del Comité Científico del Congreso, Dra. Harline Rufino, coincidió en la importancia de fortalecer las capacidades de los profesionales que trabajan en este nivel de atención.

Rufino señaló que una Atención Primaria resolutiva requiere profesionales capaces de escuchar a sus pacientes, conocer sus familias y contextos, identificar factores que inciden en su salud, prevenir enfermedades y acompañarlos a lo largo de las diferentes etapas de la vida.

"Los grandes desafíos de salud, incluidas las enfermedades de alto impacto, no pueden enfrentarse únicamente desde los hospitales o desde la atención especializada. Requieren una Atención Primaria fuerte, preparada y resolutiva", expresó.

Exaltan a la Dra. Ana Lucía Meyer

El XV Congreso Internacional de Medicina Familiar y Comunitaria 2026 estuvo dedicado a la Dra. Ana Lucía Meyer Lorenzo, como reconocimiento a su trayectoria y a sus aportes al desarrollo de la Medicina Familiar y Comunitaria en la República Dominicana.

La Dra. Ana Lucía Meyer Lorenzo agradeció profundamente la distinción y expresó su satisfacción por recibir este homenaje de parte de la comunidad médica, especialmente en un espacio que reúne a profesionales comprometidos con el fortalecimiento de la atención primaria y la salud de las comunidades.

Meyer, pasada presidenta de SODOMEFyC y creadora del himno de la Sociedad Dominicana de Medicina Familiar y Comunitaria, fue homenajeada por su trayectoria profesional y su contribución al fortalecimiento de la entidad científica.

Durante su intervención, la especialista defendió una visión de la medicina centrada en la persona, no solo en el diagnóstico o la enfermedad.

Destacó que cada condición de salud se desarrolla dentro de una realidad particular: la familia, el trabajo, la comunidad, los hábitos, las preocupaciones y las expectativas de vida de cada paciente.

Por ello, subrayó la importancia de escuchar, comprender y acompañar a las personas durante los procesos de enfermedad, elementos que consideró esenciales dentro de la práctica de la Medicina Familiar.

Durante sus palabras, valoró que este reconocimiento también representa una oportunidad para reafirmar la importancia de la medicina familiar y comunitaria como una disciplina centrada en las personas, las familias y sus comunidades, así como en la formación de nuevas generaciones de profesionales.