Maratón de Santo Domingo 2026 apuesta por el turismo deportivo y la seguridad

Santo Domingo se prepara para recibir el próximo 18 de octubre a miles de corredores nacionales e internacionales que participarán en la novena edición del Maratón de Santo Domingo, una cita deportiva que busca consolidarse como una plataforma para proyectar la capital dominicana como destino de turismo deportivo.

Durante el encuentro de presentación de la carrera, Modestos Reyes, presidente de Santo Domingo Corre, destacó la evolución que ha experimentado el evento desde sus primeras ediciones. El año pasado reunió a 4,000 corredores de 37 nacionalidades y para este año la organización proyecta alcanzar los 5,000 participantes provenientes de más de 45 países.

"Uno nunca llega a la meta siendo la misma persona que salió", expresó Reyes al referirse al crecimiento que también ha experimentado el maratón como evento. La competencia mantiene cuatro modalidades, lo que permite la participación de corredores con diferentes niveles de experiencia:

5K

10K

medio maratón de 21 kilómetros

de 21 kilómetros maratón de 42 kilómetros

La distancia completa ya se encuentra agotada, mientras que las inscripciones para las demás categorías continúan disponibles.

Una carrera que muestra la ciudad

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/22/10092026-novena-edicion-maraton-de-santo-domingo-2026-samil-mateo1-f101cc4a.jpg Yerik Pérez, Roxana Rizek,María Sangiovanni, Carmen Ulloq y Jeffrey Medina. (SAMIL MATEO DOMINICI)

Uno de los principales atractivos del Maratón de Santo Domingo es su recorrido, que conecta algunos de los espacios emblemáticos de la capital. Los participantes corren frente al mar Caribe, por la avenida George Washington, y atraviesan parte de la Ciudad Colonial.

Para la organización, esta característica convierte la carrera en algo más que una competencia deportiva. La llegada de corredores internacionales implica también estadías en hoteles, visitas a restaurantes y espacios históricos, además del desplazamiento de familiares y acompañantes.

"Cuando un corredor internacional decide venir aquí a la ciudad de Santo Domingo a correr, no viene solamente por una carrera", señaló Reyes, al explicar que el visitante también conoce la gastronomía, la cultura y otros atractivos de la ciudad.

En ese sentido, Santo Domingo Corre ha establecido un acuerdo con la Asociación Dominicana de Turismo Deportivo, con el propósito de fortalecer la relación entre el evento y el desarrollo de este segmento turístico.

Un dispositivo de seguridad para la ruta

La celebración de una carrera que movilizará a miles de personas requiere, además, un amplio operativo de seguridad. De acuerdo con lo explicado durante el encuentro, entre 350 y 400 agentes estarán involucrados en la protección de los participantes y el manejo de la ruta.

El dispositivo contempla la participación de cuerpos especializados de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Policía Municipal, la Policía Turística (Politur), la Dirección de Tránsito, así como otras instituciones vinculadas a la seguridad y atención durante el evento.

Uno de los responsables de seguridad explicó que también se implementará un protocolo de comunicación para facilitar la identificación y atención de corredores que puedan presentar alguna emergencia.

La organización pidió a los participantes colocar en su inscripción un número de contacto de emergencia correspondiente a un familiar o persona cercana, y no su propio número telefónico.

Asimismo, se informó que habrá ambulancias distribuidas estratégicamente a lo largo del recorrido, tomando en cuenta puntos en los que se han presentado situaciones durante ediciones anteriores.

Atención a emergencias

El protocolo de seguridad será complementado con un equipo especializado en gestión de riesgos y emergencias.

Jeffrey Medina Rivas, director de Riesgos y Emergencias, explicó que se ha diseñado un protocolo de atención que será compartido con los corredores, con el objetivo de establecer la respuesta ante posibles situaciones durante el recorrido.

El operativo contará con personal médico, ambulancias y voluntarios de instituciones como la Cruz Roja y la Defensa Civil, distribuidos en diferentes puntos de la ruta.

La intención, explicó Medina Rivas, es que la respuesta ante una eventual emergencia pueda producirse de manera coordinada durante los distintos momentos de la competencia.

El maratón también corre por una causa

La edición 2026 incorpora además un componente solidario a través de la Fundación Amigos contra el Cáncer Infantil (FACI). Parte de las inscripciones de los corredores representa un aporte a los programas que desarrolla la organización en favor de niños con cáncer.

María San Giovanni, encargada de Mercadeo y Recaudación de Fondos de FACI, destacó el impacto que ha tenido esta alianza. Según los datos compartidos durante el encuentro, en 2025 la fundación recibió 186 nuevos casos de cáncer y mantiene alrededor de 800 pacientes en tratamiento.

La representante de FACI también señaló que durante este año se ha registrado un aumento en el número de niños que han alcanzado la remisión de la enfermedad.

Bajo el mensaje "We Be Giants", la fundación plantea este año una campaña centrada en la idea de que el cáncer infantil puede enfrentarse mediante el acompañamiento de las familias, profesionales de la salud, empresas, voluntarios y la comunidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/22/10092026-novena-edicion-maraton-de-santo-domingo-2026-samil-mateo3-1c6e41f4.jpg Claudine Nova y Juan Guzmán Taveras. (SAMIL MATEO DOMINICI) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/22/10092026-novena-edicion-maraton-de-santo-domingo-2026-samil-mateo4-fc3861e4.jpg Isaury Almonte y Ashley Yunes. (SAMIL MATEO DOMINICI) ‹ >