Yulianna Ramón presenta el cuento infantil "¡Toc! ¡Toc! Soy yo, Bebé"

La escritora dominicana Yulianna Ramón Martínez presentó su primer libro infantil, ¡Toc! ¡Toc! Soy yo, Bebé".

Se trata de una historia inspirada en la experiencia del parto prematuro que aborda, desde una mirada cálida y cercana, la espera, los cambios inesperados de la maternidad y la capacidad de las familias para transitar los momentos de incertidumbre desde el amor y la esperanza.

La presentación se realizó en el marco de la 6.ª Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil de Santo Domingo, celebrada en septiembre en Ágora Mall, e incluyó una lectura del cuento y firma de ejemplares.

A través de las voces de Mamá, Papá y Bebé, la obra relata el recorrido de una pareja que espera con ilusión la llegada de su hijo hasta que esa espera toma un rumbo distinto al imaginado.

La llegada anticipada de Bebé transforma sus planes y los invita a descubrir que la vida familiar también se construye aprendiendo a adaptarse a aquello que no se puede controlar.

La historia aborda con lenguaje sencillo emociones que muchas familias enfrentan ante un nacimiento prematuro: el miedo, la incertidumbre, la alegría, la fortaleza y la necesidad de aceptar que los tiempos no siempre responden a lo que se había planificado.

En uno de los momentos centrales de la obra, los padres comprenden que, entre emociones encontradas, deben aceptar que "el tiempo no es siempre lógico y a veces toca soltar".

Con ilustraciones de Shirley Hernández, "¡Toc! ¡Toc! Soy yo, Bebé" fue concebido como un libro para compartir entre niños y adultos, leer en voz alta, contar y conversar en familia.

Nuevas aventuras y conquistas

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/22/toc-toc-soy-yo-bebe-fue-presentado-durante-la-6ª-feria-internacional-del-libro-infantil-y-juvenil-de-santo-domingo-af67aae9.jpeg "¡Toc! ¡Toc! Soy yo, Bebé" fue presentado durante la 6.ª Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil de Santo Domingo. (CORTESÍA DEYULIANNA RAMÓN MARTÍNEZ)

La historia acompaña al pequeño protagonista desde su llegada anticipada hasta sus nuevas aventuras y conquistas, poniendo en primer plano el vínculo familiar, la resiliencia y la alegría de crecer.

"Esta historia nace de la experiencia del parto prematuro, contada con ternura y con la intención de compartir esperanza tanto a los niños como a los adultos", expresó Ramón Martínez sobre su primera publicación infantil.

Para la autora, el cuento representa además una manera de poner palabras sencillas a situaciones que en ocasiones resultan difíciles de explicar a los niños, al tiempo que abre un espacio para conversar sobre la maternidad y la paternidad cuando la realidad no ocurre exactamente como se había imaginado.

El libro plantea la prematuridad no únicamente desde el temor que puede generar, sino también desde la fortaleza que emerge en las familias que atraviesan esa experiencia.

La agenda de lanzamiento continuará el 29 de septiembre, con una nueva presentación de la obra en la Feria Internacional del Libro Santo Domingo (FILSD).