Grupo Ramos abre Multiplaza Las Terrenas

Corte de cinta de apertura de a nueva Sirena Terrenas. ( CORTESÍA DE GRUPO RAMOS )

Grupo Ramos abrió Multiplaza Las Terrenas, un nuevo establecimiento de 5,750 metros cuadrados concebido para atender a unos 25,700 habitantes y ampliar la oferta comercial del municipio mediante una propuesta de compra moderna, funcional y adaptada al crecimiento de la zona.

La apertura supone una inversión de RD$1,461,767,057 millones y genera 108 empleos directos, en un establecimiento que incorpora un concepto arquitectónico y de interiores desarrollado junto a Landini Associates, firma australiana especializada en diseño estratégico de retail.

Vanessa Alba, directora ejecutiva de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad dijo:

"Lo que hemos hecho es convertir nuestro compromiso social en una oportunidad para incrementar las oportunidades de acceso a empleo, redistribución del bienestar y facilidades de compra para los residentes y visitantes de Las Terrenas. Ese aporte ha ido más allá´ de la apertura de la tienda al estar relacionado con la inversión social que hemos hecho en la mejora de las condiciones de la comunidad".

Aporte benéfico

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/23/fachada-multiplaza-lasterrenas-aee678da.jpeg Fachada Multiplaza LasTerrenas. (CORTESÍA DE GRUPO RAMOS)

Asimismo, Grupo Ramos destinó RD$500,000.66 a aportes comunitarios. Las acciones incluyen uniformes y equipos para el Cuerpo de Bomberos, 300 kits escolares para el Centro Educativo Félix Sosa, kits de alimentos e higiene para la Parroquia Nuestra Señora del Carmen y equipamiento para la Defensa Civil.

En ese sentido, la empresa aportó tuberías al Ayuntamiento de Las Terrenas para la construcción de 32 alcantarillas. La intervención está orientada a mejorar las condiciones de drenaje pluvial en zonas vulnerables y complementar las acciones dirigidas al fortalecimiento de la infraestructura comunitaria.

De este modo, los aportes de equipamiento de rescate y tuberías tienen un alcance estimado de entre 10,000 y 20,000 personas, de manera directa e indirecta. La operación de Multiplaza Las Terrenas tiene un alcance estimado de 25,700 habitantes.

Multiplaza Las Terrenas también se distingue por ofrecer un servicio 24 horas, convirtiéndose en el único establecimiento de retail de esta magnitud que operará de manera ininterrumpida en toda la localidad de Las Terrenas.

Esta modalidad responde a las necesidades de una comunidad dinámica y en constante crecimiento, brindando a residentes, visitantes y trabajadores la conveniencia de realizar sus compras en cualquier momento del día o de la noche, con la misma calidad de servicio y seguridad