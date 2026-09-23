Rama Femenina del Licey presenta a Noah Yunén Beras-Goico como su nueva madrina

Matilde Dargam, Noah Yunén, Mercedes de Fernández. ( CORTESÍA DE RAMA FEMENINA DEL LICEY )

La Rama Femenina del Club Atlético Licey presentó formalmente a la señorita, Noah Yunén Beras-Goico, como la madrina del equipo para la temporada 2026-2027 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

El acto reafirmó la misión del club de ser un agente de cambio positivo a través de la solidaridad y el servicio comunitario.

Noah, estudiante del Carol Morgan School y presidenta de su curso, destaca por una formación integral que combina la excelencia académica con una notable sensibilidad artística y social.

Su participación en programas como el Modelo de las Naciones Unidas y la iniciativa solidaria "Escucha por Mí" subrayan el perfil de liderazgo humanista que llevará a la organización azul durante este ciclo.

Un legado de excelencia

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/23/2-dana-yunen-jose-rafael-yunen-laura-beras-goico-y-noah-yunen-beras-goico-17787369.jpeg Dana Yunén, José Rafael Yunén, Laura Beras-Goico y Noah Yunén Beras-Goico. (CORTESÍA DE LA RAMA FEMENINA DEL CLUB ATLÉTICO LICEY)

La nueva madrina es portadora de un linaje profundamente ligado al servicio y a la dominicanidad. Es hija de los destacados especialistas, el doctor José Rafael Yunén González y la doctora Laura Marie Beras-Goico Mejía.

Por línea materna, hereda el carisma y compromiso de su abuelo, Freddy Beras-Goico, y mantiene viva una tradición familiar liceísta que se remonta a su tío bisabuelo, Don Ignacio Guerra, ex presidente del club en los años cincuenta y sobrina de Miguel Guerra actual presidente.

Bajo la presidencia de Mercedes Elmúdesi de Fernández, la Rama Femenina del Licey se distingue por su compromiso con la comunidad, así de ser la única institución de su tipo en el deporte nacional, dedicada exclusivamente a la responsabilidad social.

Noah acompañará la ejecución de programas emblemáticos como: Licey con la Comunidad, Estudiar es Primero, Lee y Aprende, Licey Family, Licey Summer Camp, Tardes de Niños, Licey Blue Planet y La Liga Infantil del Licey, entre otros.

Con esta presentación, el Club Atlético Licey inicia una nueva campaña donde la pasión deportiva se une a la noble causa de servir al corazón de la sociedad dominicana.