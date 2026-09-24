Copal Tacos abre sus puertas en Piantini

La escena gastronómica de Santo Domingo suma una nueva propuesta con la apertura de Copal Tacos, un espacio dedicado a celebrar la riqueza y diversidad de los platillos mexicanos.

Ubicado en el área del Motor Lobby de Santo Domingo Marriott Hotel Piantini y Aloft by Marriott Santo Domingo Piantini, el restaurante se une a las festividades patrias ofreciendo una propuesta gastronómica verdaderamente auténtica desde su primer día.

Durante la rueda de prensa se reunió a representantes de medios de comunicación, invitados especiales y relacionados, quienes tuvieron la oportunidad de conocer el concepto, su propuesta culinaria y disfrutar una degustación especialmente preparada para la ocasión.

Al frente de la oferta de Taquería se encuentra el chef mexicano Guillermo Parra Fernández, quien aporta su experiencia y conocimiento de la cocina de su país para desarrollar un concepto inspirado en una de las preparaciones más representativas y variadas de México.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/24/15926-copal-foto-juan-guio-9-464cc99e.jpg El lugar se encuentra ubicado en el hotel Alof Marriott. (JUAN GUIO)

La experiencia de Copal Tacos parte de una idea sencilla, pero con una gran riqueza gastronómica: mostrar la diversidad de un platillo tradicional a través de sus sabores, sus tortillas y las diferentes formas en que conocemos los Tacos.

Las tortillas de maíz ocupan un lugar protagonista dentro del concepto, sirviendo como base para un recorrido gastronómico que incorpora preparaciones inspiradas en distintas regiones del país.

Desde los tacos de carne asada y barbacoa evocan los sabores del norte de México, hasta los tradicionales tacos al pastor que representan una de las preparaciones más conocidas del centro del país.

La riqueza culinaria mexicana

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/24/15926-copal-foto-juan-guio-1-b035e8b7.jpg Los invitados degustaron el menú variado del restaurante. (JUAN GUIO)

"Copal Tacos nace con el deseo de ofrecer una experiencia que permita disfrutar, descubrir y formar parte de la riqueza culinaria mexicana en un ambiente cercano, dinámico y pensado para compartir. Nos llena de entusiasmo abrir nuestras puertas en Piantini y recibir a nuestros primeros invitados", expresó Edith Rodríguez, directora de Recursos Humanos.

Durante la actividad de apertura, los invitados pudieron disfrutar de un brindis de bebidas con sabores típicos dominicanos y una degustación de la propuesta gastronómica de Copal Tacos, además de conocer de cerca el concepto y compartir con representantes del proyecto y el chef responsable de su propuesta culinaria.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/24/15926-copal-foto-juan-guio-6-0fad76e3.jpg Khalil Raime y Mary Marranzini. (JUAN GUIO)