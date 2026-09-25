Consejo de Desarrollo Económico y Social da la bienvenida al vicepresidente de El Salvador

Miembros del Codeesd con el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa. ( SUMINISTRADA POR EL CODEESD )

El Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (Codessd) ofreció un cóctel de bienvenida al vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa. El encuentro reunió a aliados de la entidad, empresarios, comunicadores y otras personalidades para darle la bienvenida a la República Dominicana.

El recibimiento estuvo encabezado por Samuel Sena, presidente del Codessd; Peter Read, vicepresidente; Persio Maldonado Bonnelly, tesorero; Pascal Peña, secretario; y Elizabeth Mena y Francisco Valdez, miembros de la entidad. Sena dio la bienvenida a Ulloa a la República Dominicana y destacó el trabajo del gobierno salvadoreño encabezado por el presidente Nayib Bukele.

Relación entre países

Durante el encuentro, el vicepresidente expresó que El Salvador tiene las puertas abiertas para recibir a los empresarios dominicanos y manifestó su interés en estrechar los vínculos entre representantes de ambos países.

Ulloa visitó la República Dominicana con motivo de la presentación del libro Cero crimen, escrito por Yossi Abadi, empresario y miembro del Codessd.