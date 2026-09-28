Fundesarrollo invita a los adultos mayores a celebrar su día con un karaoke

Fundesarrollo invita a los adultos mayores a celebrar el Día Internacional de las Personas de Edad con una tarde de karaoke, baile, premios, regalos y un brindis. ( SHUTTERSTOCK )

¿Quién dijo que después de cierta edad hay que bajar el ritmo? Para cantar, bailar, aprender algo nuevo o simplemente pasar un buen rato con amigos no hay fecha de caducidad.

Con esa filosofía funciona Vida Dorada Club, una iniciativa de la Fundación Dominicana de Desarrollo (Fundesarrollo) que apuesta por mantener a los adultos mayores activos, conectados y disfrutando de esta etapa de la vida.

Y como celebrar también es una forma de mantenerse en movimiento, este martes 29 de septiembre la organización prepara una tarde especial para conmemorar el Día Internacional de las Personas de Edad, que se celebra cada 1 de octubre.

¿Quién dijo que después de cierta edad hay que bajar el ritmo? Para cantar, bailar, aprender algo nuevo o simplemente pasar un buen rato con amigos no hay fecha de caducidad. Con esa filosofía funciona Vida Dorada Club, una iniciativa de la Fundación Dominicana de Desarrollo (Fundesarrollo) que apuesta por mantener a los adultos mayores activos, conectados y disfrutando de esta etapa de la vida. Y como celebrar también es una forma de mantenerse en movimiento, este martes 29 de septiembre la organización prepara una tarde especial para conmemorar el Día Internacional de las Personas de Edad, que se celebra cada 1 de octubre. La cita será de 3:00 de la tarde a 7:00 de la noche en el Club Libanés Sirio Palestino, donde los protagonistas serán la música y las ganas de pasarla bien. Habrá karaoke, baile, premios, regalos y un brindis. Una edad para seguir estrenando planes La propuesta de Vida Dorada Club parte de una idea sencilla: la edad no debería convertirse en una razón para dejar de participar, conocer gente o probar cosas nuevas. Una caminata, una salida cultural, aprender una nueva habilidad, reunirse con amigos para tomar un café o animarse a cantar frente a un grupo pueden convertirse en pequeños momentos que hacen más entretenida la rutina. Además, el envejecimiento de la población es una realidad que seguirá ganando espacio en los próximos años. Por eso, iniciativas que promuevan la actividad física, mental y social de los adultos mayores cobran cada vez más relevancia. Esta será la cuarta edición de la celebración dedicada a los abuelos y adultos mayores organizada por Fundesarrollo, y la invitación de este año viene con una consigna que no necesita demasiadas explicaciones: cantar, bailar y disfrutar. Porque si hay una canción que siempre quisiste cantar en público, quizás este martes sea un buen momento para tomar el micrófono.

La cita será de 3:00 de la tarde a 7:00 de la noche en el Club Libanés Sirio Palestino, donde los protagonistas serán la música y las ganas de pasarla bien. Habrá karaoke, baile, premios, regalos y un brindis.

Una edad para seguir estrenando planes

La propuesta de Vida Dorada Club parte de una idea sencilla: la edad no debería convertirse en una razón para dejar de participar, conocer gente o probar cosas nuevas.

Una caminata, una salida cultural, aprender una nueva habilidad, reunirse con amigos para tomar un café o animarse a cantar frente a un grupo pueden convertirse en pequeños momentos que hacen más entretenida la rutina.

Además, el envejecimiento de la población es una realidad que seguirá ganando espacio en los próximos años. Por eso, iniciativas que promuevan la actividad física, mental y social de los adultos mayores cobran cada vez más relevancia.

Esta será la cuarta edición de la celebración dedicada a los abuelos y adultos mayores organizada por Fundesarrollo, y la invitación de este año viene con una consigna que no necesita demasiadas explicaciones: cantar, bailar y disfrutar.

Porque si hay una canción que siempre quisiste cantar en público, quizás este martes sea un buen momento para tomar el micrófono.



