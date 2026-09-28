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Grupo Viamar
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Grupo Viamar presenta la nueva "Mazda CX-5 2027"

El icónico SUV japonés llega a República Dominicana con nuevo diseño, mayor espacio y motorización 2.5 litros en todas sus versiones

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    Grupo Viamar presenta la nueva Mazda CX-5 2027
    Joan Abreu Peña, Mike (Mahoro) Kuroiwa, Fernando Villanueva Sued, Pedro Then y Carlos Méndez (CORTESÍA DE GRUPO VIAMAR)

     Grupo Viamar, representante exclusivo de Mazda en el país, presentó este miércoles el Totalmente Nuevo Mazda CX-5 2027, un SUV completamente rediseñado, con mayor espacio interior, motor 2.5 litros en toda la gama y nueva tecnología de conectividad.

    El rediseño se centra en el interior. Mayor comodidad y accesibilidad para todos los ocupantes, mejor ergonomía en cada fila de asientos, más capacidad de carga y soluciones de almacenamiento, pensadas para que cada viaje en familia sea más seguro y placentero.

    El lanzamiento se realizó en el showroom oficial de la marca, ubicado en la intersección de las avenidas John F. Kennedy y Máximo Gómez, con la presencia de ejecutivos de Grupo Viamar; el encargado de negocios a.i. de la Embajada de Japón en la República Dominicana, Ito Hikaru; y el representante de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), Kota Sakaguchi.

    También el embajador de Italia en la República Dominicana, Sergio Maffettone; y el embajador de Mazda para la región A4, Carlos Méndezy el presidente de la oficina regional de Itochu Corporation en Panamá, Mike Kuroiwa, además de invitados del sector automotriz dominicano, medios de comunicación e influencers.

    La conducción del evento estuvo a cargo de Luz García y Raeldo López, quienes desarrollaron un formato de pódcast interactivo ambientado en la cultura, la gastronomía y la música tradicional japonesa.

    Suv más vendido de la marca

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    Infografía
    Kota Sakaguchi, Noelia Peña Mariñez e Ito Hikaru. (CORTESÍA DE GRUPO VIAMAR)

    Desde su debut, el Mazda CX-5 se ha consolidado como el SUV más vendido de la marca a nivel global, gracias a su diseño distintivo y su equilibrio entre confort, seguridad y tecnología.

    Esta nueva generación continúa esa evolución, con un interior más espacioso y versátil, mayor capacidad de carga y mejoras en habitabilidad y funcionalidad pensadas para las familias dominicanas.

    "En Mazda, la satisfacción del conductor es siempre la fuerza que nos impulsa, y el Totalmente Nuevo Mazda CX-5 representa la evolución de un modelo clave en la historia de nuestra marca. Fue concebido para ofrecer mayores niveles de confort, seguridad y versatilidad, manteniendo el placer de conducción que caracteriza a Mazda", afirmó Pedro Then, Brand Manager de Mazda en República Dominicana.

    Su diseño exterior transmite confianza y dinamismo, mientras que el interior fue optimizado para brindar mayor espacio, comodidad y facilidad de uso, tanto en los desplazamientos diarios como en los viajes de larga distancia.

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    Infografía
    Mazda CX-5_2027 Disponible en Grupo Viamar y dealers autorizados en toda RD (CORTESÍA DE GRUPO VIAMAR)
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