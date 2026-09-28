Grupo Viamar presenta la nueva "Mazda CX-5 2027"

Grupo Viamar, representante exclusivo de Mazda en el país, presentó este miércoles el Totalmente Nuevo Mazda CX-5 2027, un SUV completamente rediseñado, con mayor espacio interior, motor 2.5 litros en toda la gama y nueva tecnología de conectividad.

El rediseño se centra en el interior. Mayor comodidad y accesibilidad para todos los ocupantes, mejor ergonomía en cada fila de asientos, más capacidad de carga y soluciones de almacenamiento, pensadas para que cada viaje en familia sea más seguro y placentero.

El lanzamiento se realizó en el showroom oficial de la marca, ubicado en la intersección de las avenidas John F. Kennedy y Máximo Gómez, con la presencia de ejecutivos de Grupo Viamar; el encargado de negocios a.i. de la Embajada de Japón en la República Dominicana, Ito Hikaru; y el representante de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), Kota Sakaguchi.

También el embajador de Italia en la República Dominicana, Sergio Maffettone; y el embajador de Mazda para la región A4, Carlos Méndez; y el presidente de la oficina regional de Itochu Corporation en Panamá, Mike Kuroiwa, además de invitados del sector automotriz dominicano, medios de comunicación e influencers .

La conducción del evento estuvo a cargo de Luz García y Raeldo López , quienes desarrollaron un formato de pódcast interactivo ambientado en la cultura, la gastronomía y la música tradicional japonesa.

Suv más vendido de la marca

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/28/img002kota-sakaguchi-noelia-pena-marinez-e-ito-hikaru-1-53a1decf.jpeg Kota Sakaguchi, Noelia Peña Mariñez e Ito Hikaru. (CORTESÍA DE GRUPO VIAMAR)

Desde su debut, el Mazda CX-5 se ha consolidado como el SUV más vendido de la marca a nivel global, gracias a su diseño distintivo y su equilibrio entre confort, seguridad y tecnología.

Esta nueva generación continúa esa evolución, con un interior más espacioso y versátil, mayor capacidad de carga y mejoras en habitabilidad y funcionalidad pensadas para las familias dominicanas.

"En Mazda, la satisfacción del conductor es siempre la fuerza que nos impulsa, y el Totalmente Nuevo Mazda CX-5 representa la evolución de un modelo clave en la historia de nuestra marca. Fue concebido para ofrecer mayores niveles de confort, seguridad y versatilidad, manteniendo el placer de conducción que caracteriza a Mazda", afirmó Pedro Then, Brand Manager de Mazda en República Dominicana.

Su diseño exterior transmite confianza y dinamismo, mientras que el interior fue optimizado para brindar mayor espacio, comodidad y facilidad de uso, tanto en los desplazamientos diarios como en los viajes de larga distancia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/28/img007mazda-cx-52027-disponible-en-grupo-viamar-y-dealers-autorizados-en-toda-rd-72705f21.jpeg Mazda CX-5_2027 Disponible en Grupo Viamar y dealers autorizados en toda RD (CORTESÍA DE GRUPO VIAMAR)