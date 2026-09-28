Helados Bon amplía su presencia nacional con la apertura de su franquicia número 400

David Reyes y Maryen de León, junto a colaboradores de la tienda. ( CEDIDA POR HELADOS BON )

Helados Bon inauguró el establecimiento número 400 de su red de franquicias, ubicado en Plaza Loscar 2, en el sector San Luis de Santo Domingo Este, como parte de su estrategia de crecimiento en el mercado dominicano.

La nueva heladería, localizada en el kilómetro 11½ de la carretera Mella, ofrecerá servicios diariamente, de 9:30 de la mañana a 10:00 de la noche.

Esta apertura constituye un nuevo hito para la compañía, que cuenta con 54 años de trayectoria y es reconocida como una de las pioneras en la implementación del modelo de franquicias.

"Con esta heladería reafirmamos nuestro propósito de mantenernos cerca de las familias y poner al alcance de todos la oportunidad de compartir el sabor de la felicidad, mediante una oferta de productos pensada para acompañar encuentros y momentos memorables", expresó Guillermo Botero, gerente general de Helados Bon.

El ejecutivo destacó que la llegada de la cadena a San Luis fortalece su cobertura en Santo Domingo Este, una de las zonas de mayor dinamismo poblacional y comercial de la provincia.

Asimismo, señaló que la empresa continúa consolidando su proyección internacional con operaciones en Estados Unidos y distintos mercados del Caribe, entre ellos Jamaica, Aruba, San Martín y Antigua.

Botero precisó que alcanzar los 400 establecimientos reafirma el compromiso de Helados Bon de crecer junto con las comunidades, generar oportunidades mediante su modelo de negocios y acercar sus productos a un mayor número de familias.

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La apertura contó con la asistencia de los esposos David Reyes y Maryen de León, propietarios de la franquicia, ejecutivos de Helados Bon y colaboradores.

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