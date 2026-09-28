Medicsleep ofrece conferencia sobre el sueño y el descanso del adulto mayor

el doctor Erick Alcántara, médico especializado en medicina del sueño y director médico de Medicsleep. ( CEDIDA POR MEDICSLEEP )

La clínica especializada en el sueño, Medicsleep, ofreció la conferencia "El sueño no se jubila: cuidando el descanso del adulto mayor", durante el encuentro "Salud integral del adulto mayor: cuerpo, mente y sueño" organizado por la Asociación de Médicos Pensionados, Jubilados y en Edad de Retiro del Colegio Médico Dominicano.

La conferencia, dictada por el doctor Erick Alcántara, médico especializado en medicina del sueño y director médico de Medicsleep, abordó la importancia de cuidar el descanso durante la vejez y de reconocer el sueño como un componente esencial del bienestar integral, y no como un aspecto secundario dentro del cuidado de la salud.

Durante su exposición, el especialista explicó aspectos relacionados con la arquitectura del sueño, concepto que permite comprender cómo se estructura el descanso y los diferentes procesos que ocurren mientras una persona duerme.

A partir de este enfoque, destacó la importancia de conocer cómo funciona el sueño para identificar las necesidades propias de cada etapa de la vida.

Asimismo, precisó la cantidad de horas de sueño recomendadas según la edad, resaltando que las necesidades de descanso varían a lo largo del ciclo de vida, tomando especial relevancia en la vejez, etapa en la que pueden presentarse modificaciones en los patrones y características del sueño.

La ponencia planteó así la importancia de prestar atención al descanso como parte del cuidado integral del adulto mayor, promoviendo una mayor conciencia sobre los hábitos de sueño y sobre la necesidad de procurar condiciones que favorezcan un descanso adecuado.

El encuentro reunió además a especialistas de distintas áreas de la medicina, quienes abordaron otros aspectos relacionados con la salud integral del adulto mayor.

La doctora Alexandra Castillo, geriatra, presentó el tema "Envejecer con propósito: el vínculo social también es clínico"; la doctora Indhira Zabala Ángeles, neuróloga, habló sobre los "Mitos y realidad de la esclerosis múltiple".

El doctor Frederick Hidalgo, psiquiatra, desarrolló la ponencia "Más allá de los años: salud mental en la edad dorada"; y el doctor David Mejía, neumólogo, compartió sus conocimientos en materia de salud respiratoria.

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La actividad incluyó espacios de interacción con los asistentes, dinámicas y un panel de especialistas para responder preguntas del público, propiciando un intercambio de conocimientos en torno al cuidado integral durante esta etapa de la vida.

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