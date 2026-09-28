Oakberry abre su primera tienda en República Dominicana

La marca global de açaí y superalimentos, Oakberry abrió oficialmente su primera tienda en República Dominicana en Plaza Andalucía, Santo Domingo, marcando un nuevo paso dentro de su estrategia de expansión en Latinoamérica y el Caribe.

La llegada al país responde al crecimiento de la demanda por alternativas de alimentación saludables y prácticas, adaptadas a estilos de vida activos, y al dinamismo turístico, gastronómico y comercial que posiciona a República Dominicana como un mercado estratégico para el desarrollo de la marca en la región, junto a un clima tropical durante todo el año y un consumidor dinámico y sofisticado.

La operación en el país está liderada bajo un modelo de Franquicia Maestra por las hermanas Carla, Daniela y Valerie Cohen, quienes asumen el desarrollo y crecimiento de Oakberry en República Dominicana.

"República Dominicana es un mercado que combina un consumidor muy conectado con las tendencias globales de bienestar y un ritmo de vida que pide opciones rápidas sin sacrificar calidad.

Traer Oakberry al país era una oportunidad natural, y la respuesta que vimos el día de la apertura nos confirmó que el momento era el correcto", expresó Daniela Cohen.

Como parte de su plan de expansión local, la marca proyecta la apertura de 10 tiendas en los próximos 24 meses, con presencia inicial en Santo Domingo y una posterior expansión hacia Santiago, Punta Cana y terminales aeroportuarias.

En República Dominicana, la propuesta de Oakberry está encabezada por sus reconocidos Bowls y Smoothies, preparados con açaí y personalizados con frutas frescas, granolas artesanales, cremas de frutos secos, superalimentos y otros toppings.

Incorporación progresiva de ingredientes y toppings dominicanos

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/28/5-oakberry-acai-24f7bd09.jpg Oakberry Açaí. (CORTESÍA DE OAKBERRY)

Como parte de su conexión con el mercado local, la marca contempla además la incorporación progresiva de ingredientes y toppings dominicanos que complementen el sabor del açaí y acerquen aún más su propuesta al consumidor.

El concepto de la primera tienda fue desarrollado junto al estudio de diseño y construcción Incociv, integrando la identidad visual de Oakberry con tonos cálidos, madera y acabados orgánicos. El espacio funciona bajo un modelo Grab & Go, que combina agilidad y conveniencia con un ambiente cómodo para quienes prefieren disfrutar de la experiencia en el local.

La tienda abre de lunes a miércoles de 8:00 a. m. a 8:00 p.m y de jueves a domingo 8:00 a. m. a 9:00 p.m, y el servicio de delivery estará disponible a principios de octubre, de manera exclusiva a través de PedidosYa.

"Esta primera tienda es apenas el punto de partida. Queremos que el açaí deje de ser un producto ocasional y pase a formar parte de la rutina del dominicano, y para eso necesitamos estar cerca de donde la gente vive, trabaja y entrena", agregó Valerie Cohen.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/28/9-kids-corner-oakberry-a7ad669f.jpg Kids Corner Oakberry. (CORTESÍA DEOAKBERRY)